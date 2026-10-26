'Mắt thần' canh giữ bình yên các tuyến đường

“Mắt thần” đô thị phía Đông Nam tỉnh góp phần giữ bình yên đường phố, khu dân cư

Phát huy hiệu quả

Mô hình camera an ninh như cánh tay nối dài cho công an các phường, xã trên địa bàn phía Đông Nam tỉnh; giúp các đơn vị phát huy hiệu quả “mắt thần” trong bảo đảm ANTT. Để thực hiện mô hình trên, công an các địa phương phát huy tốt vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền về hiệu quả mô hình để Nhân dân hưởng ứng. Trong đó, vai trò của Ủy ban MTTQ cùng cấp thể hiện rõ nét thông qua vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân chung tay đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh.

Điển hình, phường Phú Thủy - trung tâm đô thị ven biển phía Đông tỉnh, trong thời gian qua đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp lắp đặt được hơn 50 camera an ninh; nâng tổng số camera phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn lên trên 1.200 (trong đó có nhiều mắt camera hộ gia đình lắp trước nhà, chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng). Hệ thống camera tập trung tại các tuyến đường lớn như Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Thủ Khoa Huân, Võ Văn Kiệt... cùng các khu dân cư, trường học, chợ, khu vực công cộng ở 12 tổ dân phố. Qua đó, hỗ trợ lực lượng công an trích xuất hình ảnh phục vụ điều tra gần 50 vụ việc, góp phần giữ gìn ANTT cơ sở. “Mắt camera an ninh không chỉ có tác dụng ghi nhận, lưu giữ hình ảnh mà còn là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm. Khi xảy ra vụ việc, những hình ảnh từ camera có thể giúp lực lượng công an xác định thời gian, địa điểm, phương tiện, đặc điểm của người có liên quan, qua đó rút ngắn thời gian xác minh, nâng cao hiệu quả xử lý”, Thượng tá Nguyễn Văn Tới - Trưởng Công an phường Phú Thủy chia sẻ.

Trong khi đó, xã ven biển Sơn Mỹ sau sáp nhập địa bàn rộng, trải dài gần 25 km quốc lộ 55 đã được lắp đặt 30 camera an ninh thông qua nguồn xã hội hóa. “Mắt thần” camera trên tuyến đường huyết mạch này đã hỗ trợ công an địa phương giữ gìn ANTT cơ sở, phối hợp địa phương giáp ranh xử lý nhiều vụ việc vi phạm, đối tượng sang tuyến đường liên tỉnh lẩn trốn. Trước đó, Công an xã Sơn Mỹ phối hợp bố trí tổ tuần tra đón lõng, đồng thời giám sát camera an ninh quốc lộ 55 đoạn qua địa bàn, kịp thời bắt giữ đối tượng H.Đ.H khi đang điều khiển xe ô tô chở nhiều chó bắt trộm ở xã Xuyên Mộc tẩu thoát sang địa phận Sơn Mỹ. Đối tượng được bàn giao cho Công an xã Xuyên Mộc, TP Hồ Chí Minh xử lý.

Cùng với đó, nhiều xã, phường như Phan Thiết, Hàm Thắng, Tuyên Quang, Tiến Thành, Bắc Ruộng, đặc khu Phú Quý… thông qua hệ thống camera an ninh, phát huy hiệu quả giữ gìn ANTT cơ sở.

Quốc lộ 55 đoạn qua xã Sơn Mỹ cần được lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống camera an ninh

Duy trì, mở rộng “mắt thần”

Tuy nhiên, hệ thống camera an ninh một số địa phương qua nhiều năm sử dụng đến nay đã xuống cấp, hư hỏng, cần được đầu tư bổ sung, thay thế. Như ở xã Sơn Mỹ từ 30 mắt camera nay chỉ còn 9 mắt hoạt động. Tương tự, ở địa bàn phường Bình Thuận, hệ thống camera cũ, hư hỏng từ trước, không bàn giao Công an phường sau sáp nhập. Công an phường Bình Thuận đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động xã hội hóa lắp đặt, giữ gìn ANTT.

Để mô hình camera an ninh phát huy hiệu quả, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã, phường phối hợp các tổ chức, đoàn thể địa phương tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân phối hợp lắp đặt, duy trì camera tại những vị trí phù hợp. Đồng thời, chủ động cung cấp hình ảnh khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mỗi camera được duy trì hoạt động ổn định sẽ góp thêm một “mắt thần”, cùng lực lượng công an và Nhân dân xây dựng địa bàn an toàn, bình yên.