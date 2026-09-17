'Mắt thần' bay trên trời, vi phạm giao thông khó lọt

Từ nay đến cuối năm 2026, Công an TP Hà Nội đẩy mạnh triển khai hệ thống camera AI kết hợp thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Được nạp trực tiếp 24 bài toán trí tuệ nhân tạo vào bộ vi xử lý, các UAV hoạt động như những "mắt thần" trên không, có khả năng tự động nhận diện 12 nhóm hành vi vi phạm phức tạp như lấn làn, vượt đèn đỏ hay phát hiện đám cháy bất thường. Hệ thống sẽ tự khoanh vùng đối tượng nguy hiểm và truyền dữ liệu tọa độ về trung tâm điều hành theo thời gian thực mà không cần thao tác thủ công.

Trung tâm chỉ huy Công an thành phố với hàng nghìn "mắt thần" kết nối từ cơ sở. Ảnh: B.V.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại này hướng tới thực hiện hiệu quả các Quyết định 2105 và 3479 của UBND Thành phố, quyết tâm giải quyết dứt điểm 5 điểm nghẽn về giao thông và đô thị.

Hiệu quả của mô hình giám sát thông minh đã được chứng minh rõ nét qua thực tiễn tại các địa bàn cơ sở. Điển hình tại phường Long Biên, nhờ kết hợp 54 camera nội bộ cùng 82 camera thành phố, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 779 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 540 triệu đồng trong giai đoạn từ giữa tháng 12/2025 đến tháng 8/2026; đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 5 xử lý thêm 36 trường hợp khác.

Công an phường Long Biên cùng Đội CSGT số 5 phối hợp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Ảnh: B.V.

Không chỉ hỗ trợ xử phạt, dữ liệu giám sát còn giúp công an địa phương kịp thời phát hiện các bất cập về biển báo, vạch kẻ đường tại các nút giao trọng điểm như Cổ Linh - Thạch Bàn hay Cổ Linh - Đàm Quang Trung để đề xuất điều chỉnh hạ tầng phù hợp.

Trên quy mô toàn thành phố, giai đoạn thử nghiệm UAV kéo dài 90 ngày (từ ngày 1/6 đến 30/8) cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Thiết bị bay đã hỗ trợ xử lý trực tiếp 131 trường hợp, chuyển lập hồ sơ phạt nguội 1.873 trường hợp, phối hợp giải quyết 2 vụ tai nạn và thực hiện 38 lượt thông báo điều phối giao thông.

Những "mắt thần" có tầm nhìn bao quát từ trên cao, vi phạm giao thông khó lọt. Ảnh: B.V.

Ưu thế vượt trội của UAV nằm ở tầm nhìn bao quát từ trên cao, hoàn toàn loại bỏ các "điểm mù" mặt đất. Sự xuất hiện của hệ thống giám sát liên tục đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, giúp người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông.

Chỉ đạo về việc nâng cấp hệ thống giám sát an ninh lên phiên bản mới trong giai đoạn 2, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải đặt chất lượng, hiệu quả và tính ổn định của công nghệ lên hàng đầu.

Sự kết hợp giữa camera cố định và UAV linh hoạt hứa hẹn sẽ trở thành công cụ quản lý đắc lực, bảo đảm đường phố luôn thông thoáng và giữ gìn cuộc sống an toàn cho nhân dân Thủ đô.

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