Mắt thần AI phát hiện gần 19.000 vi phạm giao thông tháng 9 tại Hà Nội

Ngày 11/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong tháng 9 vừa qua, hệ thống camera AI trên toàn thành phố đã ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, từ ngày 1/9 đến 30/9, thông qua hình ảnh camera AI, lực lượng CSGT ghi nhận 16.510 trường hợp vi phạm liên quan đến mô tô, xe gắn máy và 2.002 trường hợp vi phạm của xe ô tô.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Các hành vi gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dừng, đỗ xe sai quy định; đi không đúng làn đường, phần đường; đi vào đường cấm; đi ngược chiều; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm; không thắt dây an toàn…

Đáng chú ý, qua tra cứu lịch sử vi phạm từ đầu năm, cảnh sát ghi nhận một số xe mô tô vi phạm nhiều lần. Điển hình như: Xe mô tô BKS 29E2-362xx có đến 43 lần vi phạm; xe BKS 29B1-285xx có 39 lần vi phạm; mô tô BKS 29C1-184xx có 33 lần vi phạm.

Ngoài ra, chỉ riêng trong tháng 9, xe mô tô BKS 29C1-184xx vi phạm 9 lần, gồm 8 lần đi ngược chiều và một lần không đội mũ bảo hiểm.

Thông tin dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực từ hệ thống camera AI về Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, mức phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng.

Với việc áp dụng hệ thống camera AI để giám sát, xử phạt nguội các hành vi vi phạm giao thông, CSGT hướng tới giải pháp lâu dài, giúp kiểm soát các địa bàn liên tục 24/24h, hạn chế tình trạng một số tài xế thiếu ý thức tái diễn vi phạm.

CSGT Hà Nội khẳng định, camera AI đang trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ lực lượng tuần tra quản lý tốt hơn các tuyến đường. Không chỉ giúp phát hiện vi phạm để xử lý, hệ thống còn cung cấp dữ liệu để cảnh sát chủ động nhận diện nguy cơ ùn tắc, gỡ điểm nghẽn về giao thông.

Hiện nay, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic hoặc trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT tại địa chỉ www.csgt.vn.