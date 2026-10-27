Mất sổ đỏ, chỉ còn bản photo: Có làm lại sổ để sang tên được không?

Một công dân tại tỉnh Cao Bằng phản ánh, gia đình có thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên người bố. Người bố mất năm 2008, nay gia đình có nhu cầu làm thủ tục chuyển tên trên giấy chứng nhận sang người mẹ nhưng bản gốc sổ đỏ đã bị mất, chỉ còn bản photocopy.

Công dân đặt câu hỏi, gia đình có thể sử dụng bản photocopy này như một giấy tờ hợp pháp để đối chiếu thông tin đất đai và làm lại sổ đỏ hay không?

Người dân làm thủ tục liên quan đến đất đai. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, trên cơ sở kiểm tra hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận, thông tin về người sử dụng đất và những người thừa kế.

Về nguyên tắc, Bộ dẫn điểm o khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai năm 2024, quy định về đăng ký biến động đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đã bị mất.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 11 và khoản 23 Điều 13 Thông tư số 10/2024 quy định việc thể hiện thông tin trong hồ sơ địa chính đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận và trường hợp cấp lại giấy chứng nhận do bị mất.

Từ các quy định trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, do người đứng tên trên giấy chứng nhận đã qua đời, gia đình cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động do nhận thừa kế quyền sử dụng đất, đồng thời khai báo việc mất bản gốc giấy chứng nhận để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, bản photocopy có thể được cung cấp kèm hồ sơ để hỗ trợ việc tra cứu, xác minh thông tin; việc giải quyết hồ sơ căn cứ vào kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Một vấn đề quan trọng khác trong trường hợp này là người đứng tên trên sổ đỏ đã mất từ năm 2008, trong khi gia đình có nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất sang tên người mẹ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xác định người có quyền sử dụng đất chung với người bố (nếu có), người thừa kế, phần quyền được hưởng và hồ sơ thừa kế phải căn cứ vào giấy tờ, hồ sơ cụ thể và quy định của pháp luật về dân sự.

Về trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đã mất, Bộ dẫn điểm d khoản 2 Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026, theo đó UBND cấp tỉnh quy định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và trình tự, thủ tục hành chính để thực hiện, trong đó có thủ tục cấp lại giấy chứng nhận bị mất.

Trên cơ sở đó, Bộ đề nghị gia đình liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ đất đai tại tỉnh Cao Bằng để được hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và xử lý trường hợp giấy chứng nhận bị mất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, trường hợp còn khó khăn, vướng mắc, người dân cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể.