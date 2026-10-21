Mắt siêu bão Champi rộng 80km, gió cấp 17: Có di chuyển vào Biển Đông không?

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, vào sáng 21/10, siêu bão Champi có vị trí tại khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 130,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo các số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, Champi có sức gió mạnh nhất khoảng 210km/giờ, áp suất khí quyển tại tâm bão giảm xuống khoảng 900 hPa. Với cường độ này, bão tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

Champi được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, đồng thời vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku.

Hình ảnh trên vệ tinh của siêu bão CHAMPI lúc 7h ngày 21/10/2026. Ảnh: KTTV

Ảnh mây vệ tinh cho thấy siêu bão Champi hiện tại có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh và tổ chức tốt, với mắt bão rộng khoảng 80 km, rõ nét và khá đối xứng.

Theo phân tích trường dòng dẫn quy mô lớn ở các mực khí quyển 500-700 hPa, Champi hiện nằm ở phía Tây Nam của áp cao cận nhiệt đới. Bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-30 độ C, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh.

Trong khoảng 24 giờ tới, siêu bão có khả năng tiếp tục duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Từ ngày 22/10, Champi có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Bắc. Khi di chuyển về phía Bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

So với các phiên dự báo trong hai ngày qua, nhận định mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ ..., đã có sự thống nhất hơn về kịch bản đường đi của Champi. Theo đó, khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc) được đánh giá thấp hơn.

Hình ảnh cơn bão nhìn qua vệ tinh. Ảnh: GSTTVN

Đến khoảng ngày 24/10, khi di chuyển đến vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc), cường độ Champi được dự báo giảm xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng Đông Bắc, di chuyển về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến ngày 25/10, khi tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, Champi tiếp tục suy yếu, với cường độ dự báo khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy, theo kịch bản dự báo hiện nay, siêu bão Champi không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, với cường độ có thể duy trì ở mức cấp 16-17 trong giai đoạn tới và phạm vi hoàn lưu rộng, bão vẫn có khả năng tác động đến vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Cụ thể, hoàn lưu phía Tây của siêu bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m tại khu vực Đông Bắc vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.