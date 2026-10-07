Mật phục nhiều giờ, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Phương Văn Kỳ (SN 1983, trú tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy (35 bánh heroin).

Lực lượng Công an bắt giữ Phương Văn Kỳ tại lán trại nơi đối tượng lẩn trốn.

Phương Văn Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, lẩn trốn tại các lán trại bỏ hoang trong rừng, khu vực giáp ranh biên giới; đêm khuya xuống khu vực nhà dân.

Qua xác minh, đối tượng nghiện ma túy, cực kỳ cảnh giác, khi đi đâu cũng mang theo súng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Khu vực Phương Văn Kỳ lẩn trốn.

Xác định tính chất nguy hiểm của đối tượng truy nã Phương Văn Kỳ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, khoảng 15h30 ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hoàng Văn Thụ huy động lực lượng với quyết tâm cao nhất bắt giữ thành công đối tượng.

Bốn tổ công tác đã tổ chức mật phục nhiều giờ tại nhiều địa điểm xung quanh nơi Phương Văn Kỳ lẩn trốn, bắt giữ thành công đối tượng khi đang đi xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy về sử dụng.

Khám xét trên người Kỳ, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Tang vật bị thu giữ.

Qua đấu tranh, Phương Văn Kỳ khai nhận biết mình bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà, chỉ khi trời tối mới về nhà lấy lương thực và tìm mua ma túy để sử dụng. Đối với khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn trên, Kỳ khai nhận từ khi bị truy nã đến nay thường xuyên mang theo người để đề phòng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.