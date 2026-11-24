Đối tượng Minh bị bắt quả tang.

Qua làm việc, Minh khai nhận số cà-phê trên do Minh vừa hái trộm tại các vườn rẫy trên địa bàn, khi đang chuẩn bị đưa về nhà thì bị Công an bắt giữ. Đấu tranh mở rộng, Minh khai nhận, trước đó đã thực hiện 3 vụ trộm cắp cà-phê của người dân. Được biết, Minh từng có 1 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”. Hiện, Công an xã Ea Ning đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh, làm rõ các vụ việc liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.