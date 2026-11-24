Mật phục bắt quả tang 'nông tặc'
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mùa thu hoạch cà-phê năm 2026, quá trình tuần tra, mật phục vào rạng sáng 22-11, Công an xã Ea Ning phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, trú xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi trộm cắp 171kg cà-phê tươi của người dân.
Qua làm việc, Minh khai nhận số cà-phê trên do Minh vừa hái trộm tại các vườn rẫy trên địa bàn, khi đang chuẩn bị đưa về nhà thì bị Công an bắt giữ. Đấu tranh mở rộng, Minh khai nhận, trước đó đã thực hiện 3 vụ trộm cắp cà-phê của người dân. Được biết, Minh từng có 1 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”. Hiện, Công an xã Ea Ning đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh, làm rõ các vụ việc liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mat-phuc-bat-qua-tang-nong-tac-post361442.html