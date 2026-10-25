Mất ngủ nhiều năm, châm cứu bao lâu mới cải thiện?

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở 3) cho biết, mất ngủ kéo dài nhiều năm khiến nhiều người mệt mỏi, khó tập trung và luôn mong có được một giấc ngủ ngon. Khi lựa chọn phương pháp châm cứu, nhiều người thường băn khoăn không biết cần điều trị trong bao lâu mới thấy hiệu quả.

Thực tế, sau khoảng 3–4 tuần châm cứu đều đặn, người bệnh có thể bắt đầu đánh giá những chuyển biến ban đầu của cơ thể. Tuy nhiên, thời gian cải thiện không giống nhau ở tất cả mọi người, mà phụ thuộc vào tình trạng bệnh, mức độ triệu chứng và khả năng đáp ứng với điều trị.

Theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, châm cứu được sử dụng trong điều trị mất ngủ không thực tổn, với liệu trình thường từ 15–20 ngày tùy thể bệnh, mỗi lần lưu kim khoảng 20–30 phút. Ảnh minh họa

Một phân tích tổng hợp công bố năm 2025 ghi nhận các liệu trình châm cứu kéo dài 3–4 tuần, với ít nhất 12 buổi điều trị, có kết quả khả quan trong cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Hướng dẫn quốc tế công bố năm 2026 cũng đề xuất châm cứu hoặc điện châm khoảng 3 buổi mỗi tuần trong ít nhất 4 tuần. Tuy nhiên, đây là khuyến nghị có điều kiện do chất lượng bằng chứng hiện có chưa đồng đều. Người bệnh có thể cải thiện sớm hơn hoặc cần thời gian theo dõi dài hơn.

Theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, châm cứu được sử dụng trong điều trị mất ngủ không thực tổn, với liệu trình thường từ 15–20 ngày tùy thể bệnh, mỗi lần lưu kim khoảng 20–30 phút.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở 3) chia sẻ, trong Y học cổ truyền, mất ngủ thuộc phạm vi chứng Thất miên. Bác sĩ sẽ dựa trên biểu hiện cụ thể và kết quả thăm khám để xác định thể bệnh, lựa chọn huyệt và phương pháp châm cứu phù hợp.

Với người đã mất ngủ nhiều năm, việc tìm hiểu nguyên nhân gây mất ngủ rất cần thiết. Căng thẳng kéo dài, lo âu, đau mạn tính, rối loạn nhịp sinh học hoặc các bệnh lý liên quan đến giấc ngủ đều có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể phối hợp châm cứu với thuốc, các phương pháp thư giãn hoặc những biện pháp điều trị khác.

Bác sĩ khuyến cáo, sự cải thiện giấc ngủ có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như dễ đi vào giấc ngủ hơn, ít tỉnh giấc giữa đêm, ngủ liền mạch hơn hoặc cảm thấy tỉnh táo hơn vào sáng hôm sau. Người bệnh nên theo dõi những thay đổi này trong suốt liệu trình và trao đổi với bác sĩ để đánh giá hiệu quả.

Trường hợp, nếu sau khoảng 3–4 tuần điều trị đều đặn mà giấc ngủ chưa cải thiện, bác sĩ sẽ xem xét lại nguyên nhân và điều chỉnh hướng điều trị khi cần thiết.