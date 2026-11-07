Mất ngủ cả chục năm, người phụ nữ 67 tuổi cải thiện sức khỏe nhờ hoạt động này

Cả chục năm nay, bà Nguyễn Thị Lan (67 tuổi ở xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) thường xuyên mất ngủ, đau xương khớp, hay mệt mỏi. Mỗi đêm, nếu không nhờ con cháu xoa bóp, đấm lưng thì bà khó có thể chợp mắt. Dù đi khám, uống thuốc theo đơn nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn, hiếm khi kéo dài quá 2-3 tiếng một đêm.

Tuy nhiên, một năm trở lại đây, sức khỏe của bà cải thiện rõ rệt, những cơn đau mỏi biến mất, giấc ngủ ngon quay trở lại, bà cũng vui vẻ hơn. Bất ngờ nhất là bà giảm được 5kg một cách lành mạnh.

Điều kỳ diệu này không đến bởi một liều thuốc đắt đỏ nào, mà bắt nguồn từ một hoạt động vô cùng đơn giản: tham gia câu lạc bộ dân vũ.

Người cao tuổi tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ tại địa phương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Từ một hoạt động mang tính tự phát, vài năm trở lại đây, dân vũ trở thành phong trào phát triển mạnh ở nhiều địa phương. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, đây còn trở thành nơi giao lưu, gắn kết, giảm cảm giác cô đơn… cho nhiều người cao tuổi.

Đáng chú ý, các chuyên gia y tế cho biết, hoạt động vận động như khiêu vũ, múa hay dân vũ không chỉ tăng cường thể lực, mà còn là phương pháp có thể giúp ngăn ngừa tới 76% nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

Trước đó, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England (NEJM), chính việc phải liên tục ghi nhớ, phối hợp nhịp nhàng các động tác nhảy múa theo giai điệu đã kích thích não bộ sản sinh các tế bào thần kinh mới. Quá trình “tập thể dục cho não” này vô tình trở thành rèn luyện phản xạ, giúp cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) ở người già.

Liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, điều người cao tuổi cần nhất không chỉ là sự chăm sóc về vật chất mà còn là sự kết nối cảm xúc từ gia đình và cộng đồng.

Người cao tuổi tham gia câu lạc bộ dân vũ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Do đó, con cháu nên khuyến khích bố mẹ, ông bà mình tham gia các hoạt động cộng đồng; đồng thời, tạo cho người cao tuổi những vai trò phù hợp trong gia đình như: chăm sóc cây cảnh, chuẩn bị bữa ăn hoặc tham gia đóng góp ý kiến trong các công việc chung… điều này giúp họ cảm thấy mình vẫn có ích và được tôn trọng.

Đặc biệt, sự quan tâm không chỉ được đo bằng điều kiện vật chất, đôi khi, một cuộc gọi mỗi ngày, một bữa cơm sum họp hay một cuộc trò chuyện chân thành cũng có thể trở thành “liều thuốc” giúp người cao tuổi vượt qua cô đơn, sống vui, sống khỏe.