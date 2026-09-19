Mặt nạ xác ướp bằng vàng trở về Ai Cập

Ai Cập vừa tiếp nhận từ Thụy Sĩ một mặt nạ xác ướp cổ bằng vàng. Ảnh: bignewsnetwork.com

Báo Al Ahram đưa tin lễ bàn giao hiện vật diễn ra ngày 16/9 tại Bern (Thụy Sĩ). Việc trao trả được thực hiện trong bối cảnh Ai Cập và Thụy Sĩ tiếp tục tăng cường hợp tác bảo vệ di sản văn hóa, ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép cổ vật. Trong nhiều năm qua, hai nước đã phối hợp xử lý các vụ việc liên quan và Thụy Sĩ từng nhiều lần bàn giao hiện vật cho Ai Cập. Năm 2015, cảnh sát Thụy Sĩ đã thu giữ và trao trả 32 hiện vật cho quốc gia Bắc Phi này. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh với các mạng lưới buôn lậu cổ vật.

Ai Cập hiện đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các nước và tổ chức quốc tế nhằm ngăn chặn việc mua bán trái phép các di sản có nguồn gốc từ nước này. Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy cho biết trong những năm gần đây, nước này đã thu hồi hơn 1.500 hiện vật. Riêng trong tháng 4 vừa qua, Ai Cập đã thu hồi 13 hiện vật từ Mỹ và 48 hiện vật khác vào tháng 8.