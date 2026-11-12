Mặt nạ collagen cấp ẩm tức thì cho làn da mùa lạnh

Ảnh: PMD Beauty

Khi tiết trời bắt đầu chuyển đông, thời tiết khô hanh khiến làn da mất nước qua biểu bì nhiều hơn, đặc biệt khi di chuyển từ môi trường lạnh bên ngoài vào không gian trong nhà ấm áp. Điều thú vị là thường chính trong những lúc giao mùa, chứ không phải giữa mùa đông, mới là thời điểm nhiều người bị khô da, bong tróc, chàm và kích ứng hơn.

Vì vậy, việc chủ động chăm sóc da bằng các sản phẩm giàu dưỡng chất, giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, được khuyến khích. Trong đó, mặt nạ collagen là một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ bổ sung độ ẩm và hỗ trợ hàng rào da.

Một chiếc mặt nạ collagen tốt cũng có thể chuẩn bị nền da rạng rỡ cho hàng loạt bữa tiệc cuối năm. Loại mặt nạ này giúp da trông căng đầy, mịn màng và đủ ẩm hơn vào sáng hôm sau. Lớp nền trang điểm lên da sẽ mịn hơn, nếp nhăn nhỏ ít lộ rõ hơn và làn da tươi tắn hơn. Dưới đây là những sản phẩm mặt nạ collagen giúp cấp ẩm sâu cho những ngày trời lạnh và hanh khô.

BIODANCE BIO-COLLAGEN REAL DEEP MASK

Sản phẩm này đang nhận được sự chú ý từ người dùng TikTok khi nhiều KOL chia sẻ đắp mặt nạ này trên các chuyến bay quốc tế dài và đến nơi với gương mặt rạng rỡ hoàn hảo. Dù nổi tiếng nhờ khả năng làm da căng đầy, mịn màng nhanh chóng, mặt nạ Biodance không chỉ là cơn sốt nhất thời.

Ảnh: Biodance

Công thức sản phẩm được thiết kế để thúc đẩy sản sinh collagen, với hỗn hợp collagen peptide, galactomyces, axit hyaluronic và niacinamide. Sau khi dùng qua đêm, độ đàn hồi của da được ghi nhận cải thiện và lỗ chân lông nhỏ hơn, nhờ hỗn hợp collagen peptide trọng lượng phân tử thấp.

Bên cạnh đó, mặt nạ bám da tốt nên rất thuận tiện để vừa đắp vừa làm việc khác. Về hiệu quả, sản phẩm có thể ví như một liệu trình tẩy tế bào chết nhẹ, và cần đắp đến khi mặt nạ chuyển sang trong suốt để phát huy trọn vẹn công dụng cho da.

LANEIGE BOUNCY AND FIRM SLEEPING MASK

Sản phẩm phù hợp nhất với da khô hoặc nhạy cảm, giúp tăng độ đàn hồi mà không gây bít tắc lỗ chân lông nhờ công thức dạng gel, mang lại làn da đủ ẩm và tươi mới. Mặt nạ sử dụng phức hợp hoa mẫu đơn và collagen, dịch chiết lysate probiotic từ trà xanh, axit hyaluronic và peptide, giúp cải thiện độ rạng rỡ và săn chắc của da khi dùng đều đặn.

Ảnh: Laneige

Kết cấu sản phẩm cũng được đánh giá cao: đó là loại gel-kem đàn hồi, tan vào da thay vì nằm nặng nề trên bề mặt, nên rất dễ đưa vào quy trình chăm sóc da buổi tối. Tuy nhiên, bạn cần giữ kỳ vọng ở mức hợp lý: nếu chỉ dùng mặt nạ, khó có thể hứa hẹn hiệu quả săn chắc da rõ rệt. Nhưng sản phẩm này vẫn là lựa chọn tốt để giữ làn da đủ ẩm, mềm mại và khỏe mạnh theo thời gian.

SULWHASOO CONCENTRATED GINSENG REJUVENATION CREAM COLLAGEN MASK

Kem dưỡng Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream của Sulwhasoo được nhiều người yêu thích nhờ khả năng mang lại làn da đàn hồi, rạng rỡ chỉ sau một đêm. Loại kem này cũng là thành phần trung tâm trong các mặt nạ collagen mới của thương hiệu, ra mắt vào tháng 9.

Ảnh: Sulwhasoo

Mỗi mặt nạ được thấm khoảng một phần ba hũ kem, nhằm làm mờ nếp nhăn và hỗ trợ da săn chắc, đàn hồi tốt hơn theo thời gian. Đây là sự bổ sung lý tưởng cho quy trình chăm sóc da mùa đông, khi làn da cần thêm dưỡng chất và độ ẩm.

ANUA RICE 70 GLOW COLLAGEN MASK

Được bổ sung nước gạo và collagen, mặt nạ hydrogel này là lựa chọn phù hợp khi làn da trông hơi xỉn màu. Nước gạo đã được dùng trong làm đẹp qua nhiều thế hệ nhờ giúp da mềm mịn và thông thoáng, trong khi ceramide giúp giữ lại độ ẩm đó.

Ảnh: Anua

Anua khuyến nghị bạn nên đắp mặt nạ này sau toner, serum và kem dưỡng, dù sản phẩm cũng có thể dùng trực tiếp trên da trần. Mặt nạ đủ dịu nhẹ cho làn da nhạy cảm, và một số người dùng còn để mặt nạ trong tủ lạnh trước khi đắp để tăng cảm giác mát dịu.

MẶT NẠ GẠO TINH KHIẾT M.O.I HYDROGEL RICE MASK

Mặt nạ gạo M.O.I được làm từ chất liệu thạch hydrogel. Nhờ công nghệ Hydrogel Transforming độc đáo, khi tiếp xúc với nhiệt độ da mặt, mặt nạ dần chuyển từ màu trắng gạo sang trong suốt, ôm sát từng đường nét khuôn mặt và tạo hiệu ứng “film forming”, giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu mà không làm khô da.

Ảnh: M.O.I

Công thức chứa chiết xuất cám gạo hữu cơ, Triple HA, rễ cam thảo, lá bồ công anh và lá ô liu, kết hợp cùng niacinamide, glycerin và vitamin E. Nhờ đó, mặt nạ cấp ẩm sâu nhiều tầng, dưỡng sáng da, chống oxy hóa, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, đồng thời làm dịu và phục hồi sức sống cho làn da.