Mất một chân để cứu học trò, cô giáo vẫn đau đáu ngày trở lại bục giảng
Mất 1 chân khi cứu học trò, cô giáo Hoàng Thị Hiền vẫn mạnh mẽ vượt qua đau đớn, lấy hai con nhỏ và tình yêu nghề làm động lực.
Sau tai nạn lao ra cứu học trò và phải cắt bỏ một chân để giữ tính mạng, cô giáo Hoàng Thị Hiền đang từng bước tập phục hồi chức năng, làm quen với chân giả. Giữa những đau đớn và mất mát, nữ giáo viên vẫn đau đáu một ước mong: được trở lại trường, gặp lại học trò.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mat-mot-chan-de-cuu-hoc-tro-co-giao-van-dau-dau-ngay-tro-lai-buc-giang-169261023102154819.htm