Mới đây, Choi Ji Woo đăng tải nhiều hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống thường nhật trên mạng xã hội. Không xuất hiện trong những bộ trang phục cầu kỳ hay diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng, nữ diễn viên lựa chọn phong cách ăn mặc thoải mái, giản dị. Tuy nhiên, chính vẻ ngoài tự nhiên của cô lại trở thành điểm thu hút sự chú ý.

Choi Ji Woo cập nhật ảnh đời thường.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Choi Ji Woo để tóc dài buông xõa tự nhiên, thoải mái tạo dáng trước ống kính và nở nụ cười rạng rỡ. Đáng chú ý, nữ diễn viên gần như không trang điểm nhưng vẫn sở hữu làn da sáng, mịn màng cùng những đường nét thanh tú. Gương mặt ít son phấn giúp vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng của cô càng được thể hiện rõ nét.

Ở tuổi 51, Choi Ji Woo vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, khiến nhiều khán giả khó tin cô đã bước sang tuổi ngũ tuần. Từng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút riêng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Hình ảnh đời thường không cầu kỳ lần này cũng phần nào cho thấy vẻ đẹp tự nhiên vốn gắn liền với tên tuổi của cô.

Nhan sắc trẻ trung của Choi Ji Woo khi nữ diễn viên gần như không son phấn.

Về hoạt động nghệ thuật, Choi Ji Woo không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ trong những năm gần đây. Tác phẩm truyền hình Hàn Quốc gần nhất của cô là bộ phim điện ảnh New Normal ra mắt năm 2022. Đến năm 2024, nữ diễn viên tham gia bộ phim truyền hình Nhật Bản Black Pean mùa 2.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Choi Ji Woo góp mặt trong Hitman 2 vào năm 2025. Năm 2026, bộ phim Sugar có sự tham gia của cô cũng đã được ra mắt. Dù không hoạt động với tần suất dày đặc như trước, nữ diễn viên vẫn duy trì sự hiện diện trong làng giải trí thông qua những dự án phù hợp.

Choi Ji Woo vẫn duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Choi Ji Woo sinh năm 1975, là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của cô cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Năm 2018, nữ diễn viên kết hôn với ông xã ngoài ngành giải trí, kém cô 9 tuổi. Đến tháng 5/2020, cả hai đón con gái đầu lòng.

Sau 9 năm kết hôn, Choi Ji Woo hiện có cuộc sống gia đình kín tiếng, hạn chế chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư. Nữ diễn viên cũng không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay cập nhật hoạt động cá nhân. Chính vì vậy, mỗi lần đăng tải hình ảnh đời thường, cô đều nhận được sự chú ý nhất định. Ở tuổi 51, nhan sắc tự nhiên cùng cuộc sống bình yên của Choi Ji Woo tiếp tục là những điều khiến khán giả quan tâm.