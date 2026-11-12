Mặt mộc của Kim Tae Hee ở tuổi U50

Kim Tae Hee tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng khi chia sẻ hình ảnh tập luyện thường ngày trên mạng xã hội. Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng săn chắc dù xuất hiện với diện mạo giản dị, không trang điểm cầu kỳ.

Mới đây, Kim Tae Hee đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tập thể dục lên trang cá nhân. Kèm theo hình ảnh, nữ diễn viên chia sẻ: "Đây là nơi tôi gần như đến mỗi ngày vào những buổi trưa ngày thường". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi diện mạo đời thường của mỹ nhân đình đám xứ Hàn.

Kim Tae Hee chia sẻ hình ảnh tập thể thao mỗi ngày, gây ấn tượng với mặt mộc để lộ vẻ đẹp trẻ trung, cuốn hút.

Trong video, Kim Tae Hee diện áo ba lỗ ôm sát cơ thể kết hợp cùng quần legging thể thao. Nữ diễn viên buộc tóc gọn gàng, lựa chọn phong cách ăn mặc thoải mái để thuận tiện cho việc vận động. Không xuất hiện với lớp trang điểm cầu kỳ hay những bộ trang phục thời thượng, cô vẫn gây ấn tượng nhờ gương mặt thanh tú, làn da tươi tắn và vóc dáng thon gọn.

Đáng chú ý, Kim Tae Hee dành sự tập trung cho các bài tập với thiết bị chuyên dụng, lần lượt rèn luyện cơ tay và phần thân dưới. Những động tác dứt khoát, tư thế tập luyện nghiêm túc cho thấy cô duy trì thói quen vận động khá đều đặn. Ở tuổi U50 và sau khi trải qua hai lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ về sở thích cá nhân, Kim Tae Hee cho biết cô vốn rất yêu thích các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, việc được vận động trong không gian trong nhà thoáng mát, không phải chịu cái lạnh bên ngoài cũng mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái. Với nữ diễn viên, đổ mồ hôi thông qua những buổi tập luyện cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng, tái tạo năng lượng.

Nhiều khán giả dành lời khen trước vóc dáng, nhan sắc của Kim Tae Hee.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô từng theo học tại Đại học Quốc gia Seoul, một trong những ngôi trường danh tiếng hàng đầu xứ kim chi. Người đẹp được khán giả biết đến rộng rãi qua các bộ phim như Chuyện tình Harvard, Iris, Nấc thang lên thiên đường và Yong Pal.

Không chỉ ghi dấu ấn bởi khả năng diễn xuất, Kim Tae Hee còn thường xuyên được nhắc đến trong danh sách những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2017, cô kết hôn với ca sĩ kiêm diễn viên Bi Rain. Cặp đôi hiện có hai con gái và khá kín tiếng trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Kim Tae Hee vẫn duy trì sức hút riêng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Trước đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần nhận được sự chú ý nhờ những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Dù không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay cập nhật cuộc sống cá nhân, mỗi lần Kim Tae Hee đăng tải hình ảnh mới đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận.

Ở tuổi 46, Kim Tae Hee vẫn giữ được diện mạo trẻ trung cùng phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch. Hình ảnh tập luyện giản dị lần này tiếp tục cho thấy sức hút của nữ diễn viên không chỉ đến từ những lần xuất hiện lộng lẫy mà còn ở vẻ đẹp tự nhiên trong cuộc sống thường ngày.