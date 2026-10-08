Mát mắt cây xanh phủ kín hầm chui Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng

Thành phố Hà Nội đang lên kế hoạch phủ kín cây xanh trụ cầu đường sắt đô thị, hầm chui, cầu vượt. Thực tế gần chục năm qua, ngành giao thông Hà Nội đã dùng cây dây leo để phủ kín bức tường bê tông cốt thép tại hầm chui Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội các phòng, đơn vị liên quan tập trung triển khai các giải pháp thiết kế trồng, cải tạo cây xanh, tăng cường mảng xanh tại một số khu vực, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Bốn bức tường bê tông phía trước hầm chui đường Vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng được phủ kín cây dây leo.

Bức tường cao khoảng 4m được dây leo phủ kín 4 mùa trong năm.

Hai bên tường bao được phủ kín bởi hàng cây dây leo xanh mướt, mang lại một cảm giác dễ chịu và thú vị cho người tham gia giao thông qua đây.

Cây dây leo phía trước hầm đường bộ Đại lộ Thăng Long là cúc tần Ấn Độ.

Việc trồng cây cúc tần Ấn Độ tại hầm chui ngoài tạo cảnh quan còn cải thiện môi trường khu vực, như giảm bụi, chống ồn.

Đặc biệt trong những ngày hè oi bức, màu xanh dịu mát trên cung đường này càng trở nên có giá trị.

Cúc tần Ấn Độ có đặc điểm chịu được nắng gắt và hanh khô nên phía trước hầm chui Đại lộ Thăng Long xanh quanh năm.

Việc TP Hà Nội muốn nhân rộng mảng xanh ở trụ cầu đường sắt, hầm đường bộ, nhà chờ xe buýt được nhiều người dân ủng hộ.

Với cây cúc tần Ấn Độ phủ kín tường bê tông, người dân đi qua đây không còn cảm giác ngột ngạt.

Trước mắt, TP Hà Nội sẽ thí điểm tăng cường mảng xanh tại 3 trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi (trước tòa nhà Royal City); hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt, gồm: nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú và nhà chờ số 69 Lý Thường Kiệt.

Ngành xây dựng Hà Nội dự kiến hoàn thành thí điểm việc trồng cây xanh tại một số trụ cầu đường sắt, nhà chờ xe buýt, hầm chui vào dịp 10/10.