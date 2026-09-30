Mật mã Tràm Năm Gân – Hành trình CARAVAN kết nối giao thương Team 11 - CEOSG11 tại PURE GLOBAL

Đây là hành trình đưa các thành viên đến gần hơn với câu chuyện phía sau Tràm Năm Gân – từ vùng nguyên liệu, quá trình nghiên cứu đến công nghệ chưng cất và sản xuất tinh dầu tại Pure Global.

Không chỉ là một chuyến tham quan nhà máy, chương trình còn là dịp để các thành viên trực tiếp khám phá, trải nghiệm và giải mã những giá trị ẩn sau một nguồn nguyên liệu Việt Nam, đồng thời kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, các tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nhân.

Với hơn 10 xe tự lái cùng gần 50 thành viên CEO-SG11 đồng hành, đoàn đã cùng nhau tạo nên một hành trình đầy năng lượng, kết nối và trải nghiệm.

Đặc biệt, TEAM 11 là một trong những lực lượng đồng hành nổi bật của chuyến đi. Các thành viên cùng xuất phát, cùng trải nghiệm và cùng khám phá câu chuyện về Tràm Năm Gân tại Pure Global.

Từ những cung đường kết nối các thành viên đến điểm đến, cho đến hành trình khám phá bên trong nhà máy, mỗi khoảnh khắc đều trở thành một phần của câu chuyện “Mật mã Tràm Năm Gân”.

Không chỉ kết nối con người với con người, hành trình còn mở ra sự kết nối giữa doanh nhân – doanh nghiệp – khoa học – công nghệ – vùng nguyên liệu, cùng hướng đến việc khám phá và lan tỏa những giá trị được tạo nên từ nguyên liệu Việt Nam.

TEAM 11 – CEO-SG11 không chỉ đồng hành trong chuyến đi mà còn góp phần tạo nên không khí kết nối xuyên suốt hành trình.

Mỗi thành viên là một câu chuyện, một lĩnh vực và một góc nhìn khác nhau. Khi cùng hội tụ tại Pure Global, những khác biệt ấy tạo nên một không gian giao lưu đa dạng, nơi các thành viên có thể gặp gỡ – chia sẻ – trải nghiệm – kết nối và mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Với chủ đề “Mật Mã Tràm Năm Gân”, MiniTour được xây dựng xoay quanh hành trình khám phá giá trị của Tràm Năm Gân qua nhiều lớp: Vùng nguyên liệu → Nghiên cứu → Công nghệ chưng cất → Sản xuất → Phát triển sản phẩm

Các thành viên có cơ hội tìm hiểu về nguồn nguyên liệu, câu chuyện nghiên cứu Tràm Năm Gân, quy trình chưng cất tinh dầu cũng như hoạt động sản xuất tại nhà máy Pure Global.

Qua đó, chương trình mang đến một góc nhìn trực quan về hành trình đưa nguyên liệu Việt Nam từ vùng trồng đến sản phẩm, với sự kết nối giữa thiên nhiên, khoa học, công nghệ và con người.

Chương trình có sự góp mặt của các lãnh đạo, đại diện cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp, cùng tham gia trải nghiệm và chia sẻ và giao thương trong hành trình “Mật Mã Tràm Năm Gân”.

Đại diện Pure Global Bà Nguyễn Thị Mẫu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pure Global; Đại diện cơ quan quản lý, tổ chức và đơn vị nghiên cứu Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh; Ông Nguyễn Văn Chót - Chủ tịch UBND xã Tân Long; Ông Huỳnh Anh Phụng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Tây Ninh; Ông Lê Khánh Trình - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Tây Ninh; Ông Huỳnh Anh Đức - Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Tây Ninh; Bà Lê Thị Cẩm Châu - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh; Ông Hoàng Thịnh Nhân - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp (NTTU); Bà Lê Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Tiến sĩ Phùng Văn Khen - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ; Ông Hứa Phú Doãn - Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế TP. Hồ Chí Minh; Ông Đinh Thiên Hải - Giám đốc Kinh doanh – Công ty TNHH Quốc tế Hạo Vũ; Ông Nguyễn Ngọc - CEO – Công ty TNHH TMDV Nguyễn Ngọc; Ông Võ Công Thành - CEO – Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Minh Anh; Ông Trần Đình Chiến - Giám đốc – Công ty Luật AVB Lawyers, Hội Doanh nhân Trẻ Tây Ninh.

Sự góp mặt của các đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực đã tạo nên một không gian giao lưu đa chiều, nơi câu chuyện về Tràm Năm Gân không chỉ được nhìn dưới góc độ nguyên liệu và sản xuất mà còn mở rộng đến nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và giá trị thương mại.

Trong buổi giao thương chia sẻ hôm đó còn chứng kiến được sự hợp tác của Pure Global cùng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp (NTTU) & Công ty TNHH Quốc tế Hạo Vũ.

Bà Nguyễn Thị Mẫu - TGĐ Pure Global ký kết cùng Ông Hoàng Thịnh Nhân - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp (NTTU)

Bà Nguyễn Thị Mẫu - TGĐ Pure Global ký kết ghi nhớ cùng Ông Đinh Thiên Hải - Giám Đốc CTY TNHH Quốc tế Hạo Vũ

“Mật Mã Tràm Năm Gân” không chỉ kể câu chuyện về một loại cây. Đó là câu chuyện về cách một nguồn nguyên liệu Việt Nam được khám phá, nghiên cứu, phát triển và từng bước tạo ra giá trị trong đời sống. Từ vùng nguyên liệu đến nhà máy, từ nghiên cứu đến sản xuất, mỗi công đoạn đều là một phần của hành trình tạo nên sản phẩm.

Một chuyến tham quan – nhiều góc nhìn. Một nguồn nguyên liệu – nhiều giá trị. Một hành trình – kết nối những người cùng kiến tạo giá trị Việt. Một số hình ảnh khác tại buổi giao thương: