'Mật mã' sinh tồn từ thế giới ảo đến đời thực cho học sinh cấp ba

Công an xã Ứng Hòa hướng dẫn kỹ năng phòng chống tội phạm mạng, sinh tồn cho học sinh THPT

Cán bộ công an vừa đọc dứt một tình huống giả định về chiêu trò thao túng tâm lý trên mạng xã hội, hàng chục cánh tay phía dưới sân trường đồng loạt giơ lên. Không khí buổi tuyên truyền do Công an xã Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) tổ chức nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Buổi tuyên truyền chọn cách đối thoại trực diện bằng chính ngôn ngữ của người trẻ.

Thế giới ảo ẩn chứa vô vàn cạm bẫy vô hình nhắm vào lứa tuổi vị thành niên. Làm thế nào để nhận diện một tài khoản ảo dụ dỗ lôi kéo vào các hội nhóm bạo lực? Hậu quả pháp lý sẽ ra sao nếu tò mò đặt mua các linh kiện vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ trôi nổi trên chợ mạng?

Từng câu hỏi được đưa ra như những bài toán giải mã, đòi hỏi các em phải vận dụng tư duy để trả lời. Những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên sau mỗi pha "phá án" xuất sắc của học sinh, biến nền đất sân trường thành một buổi tọa đàm thực án thu nhỏ.

Đứt kết nối mạng, các em bị kéo trở lại với những hiểm họa có thật, sờ thấy được trong đời thực. Còi xe, khói lửa và những kỹ năng sinh tồn thô ráp nhất được bày ra. Một chiếc xe máy điện lăn bánh thử nghiệm để đo lường khoảng cách phanh an toàn trên đường trơn trượt. Các em tận mắt quan sát, tự đánh giá xem vị trí đội mũ bảo hiểm đã đúng chuẩn để chịu lực va đập hay chưa. Những lý thuyết an toàn giao thông tưởng chừng khô khan nay bám chặt vào từng vòng quay bánh xe.

Ở một góc khác, sức nóng phả ra từ khay lửa giả định khiến nhiều em khẽ lùi lại. Nhưng chỉ bằng vài câu hướng dẫn dứt khoát về cách rút chốt, cầm lăng vòi bình bọt của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, sự e dè nhanh chóng tan biến. Lần lượt từng tốp học sinh bước lên vạch vôi, tự tay bóp mỏ vịt dập tắt đám cháy. Tiếng bọt khí xì nén mạnh mẽ gạt phăng đi sự sợ hãi.

Trống vào tiết điểm, nhiều học sinh vẫn nán lại hỏi nốt các cán bộ Công an vài thắc mắc nhỏ về cách bảo mật tài khoản Facebook. Thay vì thụ động nhận thông tin, các em đã chủ động tìm kiếm sự an toàn. Bằng cách kéo pháp luật lại gần nhịp thở của học đường, lực lượng an ninh cơ sở đã trao vào tay những người trẻ chiếc chìa khóa tự bảo vệ mình trước mọi rủi ro khôn lường.