Mất liên lạc với gia đình, nữ sinh được tìm thấy khi chuẩn bị đi Thanh Hóa

Một nữ sinh mất liên lạc với gia đình được CSGT truy tìm, phát hiện đang ở Bến xe Nước Ngầm và chuẩn bị rời Hà Nội để đi Thanh Hóa.

Khoảng 15h50 ngày 20/9/2025, gia đình anh C.V.M. (SN 1983, trú tại xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) phát hiện con gái là C.T.N.Q. (SN 2010) không có mặt tại nhà. Gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không được.

Qua trích xuất camera, gia đình xác định nữ sinh đã lên một chiếc taxi Xanh, biển kiểm soát 19H-050.xx, nhưng chưa xác định được phương tiện di chuyển đi đâu.

Lo lắng cho con, gia đình anh M. liên hệ Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị khẩn trương xác minh phương tiện và hành trình di chuyển của chiếc taxi. Qua rà soát, lực lượng chức năng nhận định chiếc xe có khả năng di chuyển về khu vực Bến xe Nước Ngầm nên đã liên hệ Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để phối hợp tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Trung tá Hoàng Minh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14, chỉ đạo tổ công tác khẩn trương rà soát khu vực Bến xe Nước Ngầm và địa bàn lân cận.

Mất liên lạc với gia đình, nữ sinh (ngoài cùng bên phải) được CSGT tìm thấy tại Bến xe Nước Ngầm khi đang chuẩn bị lên xe khách rời Hà Nội đi Thanh Hóa. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Khoảng hơn 17h cùng ngày, tổ công tác phát hiện chiếc taxi biển kiểm soát 19H-050.xx đang dừng gần khu vực Bến xe Nước Ngầm nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định C.T.N.Q. đang ở trên xe cùng một nam thanh niên. Theo thông tin xác minh, hai người dự kiến đón xe khách đi Thanh Hóa vào khoảng 18h.

Tổ công tác sau đó đưa nữ sinh về Công an phường Yên Sở để làm việc, đồng thời thông báo cho gia đình đến đón.

Sau khi đón con trở về, gia đình anh C.V.M. đã viết thư cảm ơn Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 14 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp tìm kiếm, kịp thời hỗ trợ gia đình và giúp nữ sinh trở về an toàn.