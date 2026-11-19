Ảnh minh hoạ: Witthaya Prasongsin/Getty Images.

Các mật khẩu phổ biến tiếp theo trong top 10 lần lượt là admin, 12345678, 123456789, 1234, 12345, password, Aa123456, Pass@123 và 1234567890.

Sau kết quả khảo sát tại 44 quốc gia, NordPass khuyến nghị người dùng nên tạo mật khẩu riêng cho từng tài khoản, có độ dài ít nhất 15 ký tự, kết hợp chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

Việc sử dụng lại cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản có thể thuận tiện hơn, nhưng cũng tạo kẽ hở để tin tặc khai thác. Chỉ cần một tài khoản bị lộ thông tin đăng nhập, những tài khoản khác sử dụng chung mật khẩu cũng có nguy cơ bị xâm nhập.

Bên cạnh đó, người dùng nên bật xác thực đa yếu tố, bên cạnh mật khẩu đăng nhập. Lớp bảo vệ này có thể là mã xác thực dùng một lần được gửi qua tin nhắn hoặc email, câu trả lời cho câu hỏi bảo mật, hoặc phương thức xác minh sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay.

Năm ngoái, hai nhà nghiên cứu đã xâm nhập thành công vào chatbot tuyển dụng của McDonald's chỉ bằng cách đoán mật khẩu 123456. Nhờ đó, họ có thể truy cập vào 64 triệu hồ sơ dữ liệu, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại của những người ứng tuyển.

Năm 2023, nhóm tin tặc tống tiền bằng mã độc Akira đã xâm nhập KNP Logistics Group, một công ty vận tải có lịch sử 158 năm tại Anh, bằng cách đoán được mật khẩu yếu của một nhân viên.

Sau khi chiếm quyền truy cập, tin tặc mã hóa dữ liệu của công ty và yêu cầu khoản tiền chuộc 6,6 triệu USD. Vụ tấn công đã đẩy KNP vào tình trạng phải đóng cửa, khiến 700 lao động mất việc làm.

Sự phát triển của AI cũng khiến việc bẻ khóa mật khẩu trở nên dễ dàng hơn. Một nghiên cứu thậm chí phát hiện một số hệ thống AI có thể nhận diện mật khẩu của người dùng thông qua âm thanh phát ra khi họ gõ bàn phím.

Với hàng loạt tài khoản cần sử dụng mỗi ngày, từ ngân hàng, mạng xã hội, cửa hàng trực tuyến đến các dịch vụ của cơ quan chính phủ, việc tự tạo hàng chục mật khẩu riêng biệt rồi ghi nhớ tất cả là điều không hề đơn giản.

Các chuyên gia cũng đồng tình việc tự nghĩ ra những mật khẩu đáp ứng đầy đủ tiêu chí bảo mật cho hàng trăm tài khoản đăng nhập gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Vì vậy, người dùng nên sử dụng công cụ để lưu trữ, quản lý chúng.

Hoặc người dùng cũng có thể yên tâm để mật khẩu lưu trong kho dữ liệu đã mã hóa của thiết bị, để tự động điền thông tin đăng nhập khi người dùng xác minh danh tính.