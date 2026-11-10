Mặt hàng nào Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Nhật Bản

Theo số liệu công bố ngày 10/11 của Cục Hải quan, tháng 10/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam – Nhật Bản đạt 5,3 tỷ USD, bao gồm 3,04 tỷ USD trị giá xuất khẩu, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước (YoY), nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 2,27 tỷ USD, tăng 2,5% YoY.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Nhật Bản đạt 49 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam thu về 26,2 tỷ USD từ xuất khẩu hàng hóa, tăng 18,8% YoY; nhập khẩu đạt 22,8 tỷ USD, tăng 11,5% YoY.

7 mặt hàng xuất khẩu đạt trị giá tỷ USD

Trong kỳ, Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản 7 mặt hàng có kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, với tổng 17,04 tỷ USD, chiếm 65% tỷ trọng.

Dệt may là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang quốc đảo này, đạt 3,63 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, trị giá xuất khẩu mặt hàng này giảm 4,6%.

Phương tiện vận tải và phụ tùng là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai với kim ngạch 2,89 tỷ USD, tăng 6,2% YoY. Các mặt hàng đứng sau lần lượt là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,73 tỷ USD, tăng 23,2% YoY; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,23 tỷ USD, tăng tới 64,3% YoY.

Việt Nam còn thu về 2,21 tỷ USD từ xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang Nhật Bản, tăng 60,9% so với cùng kỳ năm trước; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,88 tỷ USD, tăng 7,1% YoY; thủy sản với trị giá 1,43 tỷ USD, tăng 2,5% YoY.

Ở nhóm nông sản, Việt Nam thu về 832 triệu USD từ xuất khẩu nhóm này sang Nhật bản. Cà phê là mặt hàng có trị giá lớn nhất, đạt 511,2 triệu USD, giảm nhẹ 0,5% YoY.

Rau quả là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai với trị giá 217 triệu USD, tăng 7,7% YoY. Các mặt hàng xuất khẩu đứng sau lần lượt là hạt điều đạt 72,7 triệu USD, tăng 1,1% YoY; hạt tiêu với trị giá 23 triệu USD, tăng nhẹ 0,4% YoY; sắn và sản phẩm từ sắn đạt 8,94 triệu USD, tăng 84,3% YoY.

Ngoài các mặt hàng trên, trong kỳ, một số mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản tăng cao như hóa chất tăng 191,4% YoY, từ mức 316,6 triệu USD tại cùng kỳ năm trước lên 922,7 triệu USD tại kỳ này; đồ chơi, dụng cụ, thể thao và bộ phận tăng 103,6% YoY, đạt 889 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu chất dẻo và nguyên liệu sang Nhật Bản cũng tăng 83,3% YoY, đạt 324 triệu USD; sắt thép tăng 86,9% YoY, đạt 102,8 triệu USD; than tăng 100,5% YoY, đạt 67,2 triệu USD...

Ba mặt hàng nhập khẩu chiếm 61% tỷ trọng

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, ba mặt hàng Việt Nam nhập khẩu có trị giá tỷ USD lần lượt là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 8,49 tỷ USD, tăng 20,9% YoY; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 4,3 tỷ USD, tăng 6,7% YoY; sắt thép đạt 1,06 tỷ USD, giảm 10,9% YoY.

Tổng kim ngạch ba mặt hàng trên đạt 13,8 tỷ USD, chiếm 61% tỷ trọng.

Các mặt hàng nhập khẩu khác có trị giá cao bao gồm sản phẩm từ chất dẻo đạt 821,8 triệu USD, tăng 6,6% YoY; phế liệu sắt thép đạt 798,8 triệu USD, giảm 13,9% YoY; vải đạt 603,7 triệu USD, giảm 0,1% YoY.

Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hóa chất tăng 10,8% so với 10 tháng đầu năm 2025, đạt 600,6 triệu USD; hóa chất đạt 583,6 triệu USD, tăng 33,4% YoY; linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 536,2 triệu USD, giảm 3,2% YoY.

Việt Nam còn chi 486,6 triệu USD để nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Nhật Bản, tăng 5% YoY; sản phẩm từ sắt thép đạt 402,7 triệu USD, tăng 6,5% YoY; thủy sản đạt 270,4 triệu USD, tăng 8,2% YoY.

Một số mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản tăng cao như kim loại thường khác tăng 38,7% YoY, đạt 542,5 triệu USD; dây điện và dây cáp điện đạt 187,8 triệu USD, tăng 39,4% YoY; đá quý, kim loại quý và sản phẩm đạt 83,1 triệu USD, tăng 58,8% YoY...