Mặt hàng nào mang về gần 45,6 tỉ USD, tháng 8 bất ngờ vượt 7 tỉ?

Điện thoại và linh kiện mang về gần 45,6 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu sau 8 tháng đầu năm 2026

Xuất khẩu điện thoại 8 tháng đạt gần 45,6 tỉ USD

Câu trả lời là điện thoại các loại và linh kiện. Theo số liệu Cục Hải quan (Bộ Tài chính), nhóm hàng này đạt kim ngạch xuất khẩu gần 45,6 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,08 tỉ USD, lần đầu vượt mốc 7 tỉ USD và cũng là mức cao nhất trong 8 tháng đầu năm.

Diễn biến xuất khẩu cho thấy kim ngạch nhóm điện thoại và linh kiện duy trì quy mô lớn trong suốt 8 tháng. Sau khi đạt khoảng 4,55 tỉ USD vào tháng 4, con số này phục hồi lên khoảng 6,8 tỉ USD trong tháng 7 và tiếp tục tăng trong tháng 8.

Với gần 45,6 tỉ USD sau 8 tháng, điện thoại và linh kiện tiếp tục giữ vị trí đáng kể trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam.

Trung Quốc, Mỹ là những thị trường lớn

Về thị trường, Trung Quốc dẫn đầu với khoảng 9,6 tỉ USD, tiếp đến là Mỹ đạt 8,6 tỉ USD và Hàn Quốc khoảng 4,7 tỉ USD.

Một số thị trường khác cũng ghi nhận kim ngạch đáng kể như UAE 2,2 tỉ USD, Nhật Bản 1,83 tỉ USD, Ấn Độ 1,6 tỉ USD và Áo 1,5 tỉ USD.

Điện thoại và linh kiện Việt Nam đang hiện diện tại nhiều thị trường lớn, với kim ngạch xuất khẩu gần 45,6 tỉ USD chỉ sau 8 tháng.

MẠNH LÊ