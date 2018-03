Mất gần 300 tỉ đồng ở Eximbank: Khách hàng nóng ruột, ngân hàng bảo... bình tĩnh!

Mặc dù được Cơ quan điều tra trả lời rằng: 'Eximbank là bị hại mất tiền. Eximbank giải quyết các yêu cầu cho khách hàng theo quy định pháp luật'; thế nhưng, ngân hàng này vẫn kiểu 'cứ bình tĩnh... chờ tòa phán quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật'(!?).

Như Lao Động đã phản ánh, vụ án Nguyễn Thị Lam và 15 đồng phạm đều nguyên là cán bộ nhân viên Eximbank Phòng giao dịch Đô Lương, Chi nhánh Eximbank Vinh, Nghệ An lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái đã có kết luận điều tra và cáo trạng truy tố 16 bị can, đang chuẩn bị đưa ra TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm. Mặc dù theo kết luận và cáo trạng, số tiền hơn 50 tỉ đồng Nguyễn Thị Lam phải chịu trách nhiệm, vì đây là tiền Lam chiếm đoạt của Eximbank.

Tại kết luận điều tra có từ ngày 23.8.2017, đã nêu: “Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu VN – Eximbank giải quyết đề nghị của 6 khách hàng”. 6 khách hàng yêu cầu Eximbank trả tiền ngay, nhưng nhiều lần phía Eximbank đều một kiểu… “chờ phán quyết cuối cùng của tóa án”.

Một trong 6 khách hàng, ông Nguyễn Tiến Nam bức xúc: “Tôi kính đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc của Eximbank xem xét trả lại tiền ngay cho tôi, chứ không chờ phán quyết của bất kỳ cơ quan nào nữa. Nếu Eximbank không trả lại tiền ngay cho tôi thì tôi sẽ ủy quyền 10 người/1 sổ tiết kiệm (ông Nam gửi hơn 28 tỉ đồng với 13 sổ tiết kiệm) đến phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Vinh và các phòng giao dịch khác của Eximbank trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thậm chí là vào tận Hội sở chính của Eximbank tại TPHCM để yêu cầu rút tiền trên sổ tiết kiệm, nếu ngân hàng không cho rút tiền thì chúng tôi cho người đứng chờ liên tục tại đó…”.

Phúc đáp đơn yêu cầu trả tiền khẩn cấp của ông Nguyễn Tiến Nam, ông Lê Văn Quyết - Tổng giám đốc Eximbank - lại cho rằng: “Eximbank khẳng định Eximbank chưa bao giờ từ chối trách nhiệm đối với người gửi tiền. Tuy nhiên, hiện nay sự việc vẫn đang được các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết… Eximbank rất mong quý ông bình tĩnh”.

Hôm nay (25.3), theo luật sư đại diện cho ông Nguyễn Tiến Nam, khách hàng sẽ thực hiện việc đòi lại tiền của mình gửi tiết kiệm tại Eximbank theo đúng quy định của pháp luật.

Một vụ khác cũng liên quan đến Eximbank, khách hàng Chu Thị Bình cũng cho biết đã nhiều lần kiến nghị và hiện nay cũng kiên quyết yêu cầu Eximbank phải trả ngay 245 tỉ đồng gửi tiết kiệm.

Mặc dù Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khẳng định vụ nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM Lê Nguyễn Hưng bỏ trốn sau khi lừa đảo chiếm đoạt của Eximbank 245 tỉ đồng, thì Eximbank là bị hại, còn Eximbank phải giải quyết theo quy định pháp luật cho khách hàng là bà Chu Thị Bình. Tuy nhiên, đến nay cũng tương tự vụ án ở Nghệ An, phía Eximbank cũng kiểu nại rằng “chờ phán quyết cuối cùng có hiệu lực pháp luật của tòa”(!?).

Phùng Bắc