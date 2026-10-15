Mặt đường ngõ 130 đường Xuân Thủy xuống cấp nghiêm trọng

Cụ thể, bề mặt đường tại ngõ 130 Xuân Thủy đã bong tróc diện rộng, để lộ nền đá dăm lởm chởm. Nhiều đoạn bị chắp vá loang lổ bởi các lớp xi măng thô ráp, xuất hiện nhiều điểm lún sụt tạo thành các hố sâu đọng nước.

Cận cảnh mặt đường ngõ 130 Xuân Thủy gồ ghề, chắp vá. Ảnh: Lam Lam

Đáng chú ý, hệ thống nắp cống nằm rải rác trên lòng đường có tình trạng trồi cao hơn mặt đường từ 3cm đến 5cm. Quanh miệng cống, lớp bê tông bị nứt vỡ, hở mép, tạo thành các gờ sắc cạnh nằm ngay tại lối di chuyển của phương tiện.

Miệng cống không bằng phẳng, mép nứt vỡ tạo thành gờ nguy hiểm. Ảnh: Lam Lam

Ghi nhận thực tế tại ngõ 130 Xuân Thủy, đây là khu vực liền kề với nhiều cơ sở giáo dục lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vì thế, ngõ này gánh lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt vào khung giờ cao điểm khi sinh viên tan học. Trong không gian chật hẹp, người điều khiển xe máy liên tục phải đánh lái để né tránh ổ gà và các gờ bê tông nhô cao. Nhiều người dân phản ánh, vào ban đêm hoặc những ngày mưa ngập, các phương tiện cũng như người đi bộ qua đây bị che khuất tầm nhìn, không ít vụ tự ngã xe máy.

Các ổ gà, hố lún sụt tạo thành vũng nước tù đọng sau mỗi cơn mưa, cũng khiến các phương tiện dễ trơn trượt. ảnh: Lam Lam

Tình trạng hạ tầng xuống cấp tại tuyến ngõ này đã kéo dài nhiều tháng qua mà chưa được xử lý dứt điểm.Trước thực trạng trên, đề nghị UBND phường Cầu Giấy và các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, tiến hành cải tạo, nâng cấp mặt đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và cảnh quan đô thị.