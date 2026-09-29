Mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xuất hiện vết nứt

Lực lượng chức năng TP Đồng Nai phối hợp kiểm tra đánh giá vết nứt trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo ghi nhận, tại Km1+900, khu vực làn trong cùng sát dải phân cách giữa xuất hiện vệt sụt lún kéo dài hàng chục mét, kèm nhiều hố nhỏ. Đáng chú ý, một số vị trí mặt đường xuất hiện hố rỗng phía dưới, có điểm rộng khoảng 10cm và sâu khoảng 40cm, tạo thành hố “hàm ếch”. Các điểm hư hỏng nằm ngay trên phần đường phương tiện đang lưu thông.

Tại khu vực làn giữa, cạnh làn dừng khẩn cấp, mặt đường không bằng phẳng, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Mái taluy bên sườn cao tốc, đoạn gần sông Buông, cũng có dấu hiệu đứt gãy, nhiều vị trí xuất hiện nước chảy từ mái taluy ra phía sông.

Xuất hiện "hàm ếch" trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị thi công tuyến cao tốc qua khu vực này, cho rằng nền đất tại đây yếu, chịu tác động của sông Buông. Mưa lớn, nước sông dâng cao khiến khu vực phát sinh sụt lún, nứt mặt đường. Trước mắt, nhà thầu sẽ khắc phục các điểm hư hỏng; về lâu dài sẽ phối hợp chủ đầu tư nghiên cứu phương án gia cố, trong đó tính đến xây kè bê tông ven sông để bảo vệ tuyến đường.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai đã yêu cầu nhà thầu rà soát toàn tuyến, đặc biệt các khu vực gần sông Buông để phát hiện, xử lý nguy cơ xói lở, sạt trượt.

Đơn vị tư vấn giám sát cũng được yêu cầu kiểm tra các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng an toàn giao thông và kết cấu công trình để đề xuất phương án khắc phục.