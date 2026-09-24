Mất điểm tựa, VN Index 'đánh rơi' hơn 26 điểm

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn từng đóng vai trò trụ đỡ cho chỉ số, nay lại trở thành lực cản chính kéo thị trường đi xuống. Bên cạnh VIC và VHM, nhiều cổ phiếu lớn như GAS, BSR, CTG, BID, HPG, VCB, LPB và ACB đồng loạt giảm giá.

Theo thống kê, 10 mã cổ phiếu gồm VIC, VHM, GAS, BSR, CTG, BID, HPG, VCB, LPB và ACB đã lấy đi khoảng 20 điểm của VN Index.

Kết phiên, VN Index giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%, xuống còn 1.775 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 228 mã giảm, trong khi chỉ có 81 mã tăng và 58 mã đứng giá trên HoSE.

Đáng chú ý, đà giảm sâu diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy yếu. Toàn sàn HoSE có khoảng 638 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng tổng giá trị giao dịch 16.169 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản sụt giảm là hoạt động bán ròng của khối ngoại. Trong phiên, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 890 tỷ đồng. VHM là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 350 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MSN được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 182 tỷ đồng.