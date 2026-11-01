Mặt biến dạng sau 10 mũi tiêm, cô gái Trung Quốc 2 năm phải ở ẩn

Gương mặt của Tiêu trước và sau khi bị biến dạng.

Người phụ nữ họ Tiêu, sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đang tìm cách đòi quyền lợi sau khi khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng. Trước đó, cô nhiều lần sử dụng sản phẩm được giới thiệu là yếu tố tăng trưởng (các chất có khả năng kích thích tế bào tăng sinh, phân chia và phát triển) với mong muốn cải thiện ngoại hình.

Trong giai đoạn 2021-2022, khi khoảng 23 tuổi, cô đến một cơ sở làm đẹp tại Cám Châu, tỉnh Giang Tây, thực hiện khoảng 10 lần tiêm, với tổng cộng 100 đơn vị yếu tố tăng trưởng, theo ifeng.

Đầu năm 2023, cô nhận thấy các vùng trên khuôn mặt bắt đầu phát triển bất thường, ngày càng sưng phồng và mất cân đối. Tháng 7 cùng năm, người phụ nữ đến một cơ sở tại Thượng Hải để hút bỏ chất đã tiêm, chi hơn 30.000 nhân dân tệ (116 triệu đồng) nhưng không cải thiện. Theo lời kể của cô, khuôn mặt thậm chí còn sưng nhiều hơn sau điều trị.

Cô gái Trung Quốc không dám đi làm, mắc chứng lo âu vì gương mặt biến dạng.

Sau đó, thông qua một người môi giới dịch vụ y tế, Tiêu tiếp tục đến các cơ sở tại Thâm Quyến và trải qua 6 lần tiêm một loại sản phẩm khác. Dù tình trạng sưng giảm trong thời gian ngắn, khuôn mặt lại biến dạng sau khoảng 1-2 tháng.

Lúc này, tổng chi phí khắc phục được người phụ nữ bỏ ra đã lên tới gần 200.000 nhân dân tệ (hơn 770 triệu đồng). Cô cũng cáo buộc các cơ sở điều trị sau đó ngừng hoạt động, trong khi người môi giới chặn liên lạc, khiến một phần tiền dịch vụ chưa sử dụng không được hoàn trả.

Theo HK01, người phụ nữ cho biết đã không thể đi làm, hạn chế giao tiếp xã hội trong 2 năm qua. Cô thường xuyên lo âu, có triệu chứng trầm cảm và phải dùng thuốc. Hiện, cô dự định tìm đến pháp luật để đòi quyền lợi.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng các sản phẩm không được cấp phép trong thẩm mỹ tiêm tại Trung Quốc.

Trong một cuộc điều tra công bố hồi tháng 8, đài CCTV ghi nhận nhiều trường hợp bị tăng sinh mô, biến dạng khuôn mặt sau khi tiêm các sản phẩm vốn chỉ được phép sử dụng ngoài da. Các chuyên gia cảnh báo rằng những chất tiêm không rõ thành phần có thể gây tăng sinh mô bất thường, hình thành các vùng cứng dưới da và rất khó xử lý triệt để.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng nhấn mạnh các thủ thuật thẩm mỹ bằng tiêm phải được thực hiện tại cơ sở y tế có giấy phép, bởi nhân viên đủ trình độ chuyên môn.

Mai An