Mất an toàn giao thông từ gồ giảm tốc méo mó, biến dạng

Từ giải pháp thành nguy cơ

Ghi nhận trên tuyến cho thấy, nhiều gồ không còn giữ được hình dạng ban đầu. Có vị trí phần gồ nhô cao, không đều; có nơi lớp sơn cảnh báo trên bề mặt gần như biến mất.

Vào ban đêm, khi trời mưa hoặc trong điều kiện ánh sáng hạn chế, việc nhận diện càng khó khăn. Đây là điều khiến người dân lo ngại về nguy cơ xảy ra va chạm.

Gồ giảm tốc bị biến dạng trên Tỉnh lộ 151 đoạn qua xã Gia Phú và Tằng Loỏng.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Trung tâm, xã Tằng Loỏng, cho biết người dân sinh sống dọc tuyến đã chứng kiến không ít vụ tai nạn. Ông kể, có trường hợp xảy ra vào nửa đêm, khi hai người đi xe máy tránh sát mép phải gồ giảm tốc rồi va vào đuôi ô tô đang dừng bên đường. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu.

“Tai nạn xảy ra nhiều, đặc biệt là vào ban đêm. Khi các gồ rất khó nhận diện, nhiều người đến gần mới giật mình, không kiểm soát được tay lái, có thể bị ngã hoặc đâm vào vật cản phía trước”, ông Tĩnh phản ánh.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ về tình trạng gồ giảm tốc trên Tỉnh lộ 151.

Từ phản ánh của người dân có thể thấy, vấn đề không nằm ở mục tiêu giảm tốc mà ở tình trạng một số gồ sau thời gian sử dụng đã xuống cấp. Khi gồ không còn bảo đảm hình dạng, khả năng nhận diện và điều kiện khai thác như ban đầu, việc kiểm tra, đánh giá để có phương án xử lý phù hợp là cần thiết.

Tiếng ồn giữa khu dân cư

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn giao thông, hệ thống gồ giảm tốc còn gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của các hộ dân sống hai bên đường.

Tiếng ồn của các phương tiện trọng tải lớn qua gồ giảm tốc ảnh hưởng đến đời sống người dân hai bên đường.

Mỗi khi xe tải, xe trọng tải lớn, đặc biệt là xe không chở hàng đi qua, tiếng va đập phát ra khá mạnh. Ban ngày, tiếng động phần nào hòa vào hoạt động giao thông, sản xuất. Nhưng vào giờ nghỉ trưa và ban đêm, tiếng động bất ngờ khiến một số hộ dân sống gần đường bị ảnh hưởng đến sinh hoạt, giấc ngủ.

Bà Thái Thị Dung, thôn Trung tâm, xã Tằng Loỏng, cho biết gia đình bà nhiều lần bị đánh thức bởi tiếng xe đi qua gồ giảm tốc. Bà cũng phản ánh một số ngôi nhà gần đường xuất hiện vết nứt và mong cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra để đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Cần giải pháp phù hợp

Theo người dân, không phải vị trí nào cũng nhất thiết phải sử dụng gồ giảm tốc. Đối với khu vực trường học, nơi có thời điểm học sinh tập trung đông, có thể kết hợp biển báo, đèn cảnh báo hoặc các hình thức tổ chức giao thông phù hợp để nhắc người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc.

Người điều khiển xe máy đi sát mép đường để tránh gồ giảm tốc.

Ông Đào Văn Kiên, thôn Trung tâm, xã Tằng Loỏng, cho rằng tại những vị trí đã có hệ thống biển báo, cần phát huy hiệu quả của các thiết bị cảnh báo, đồng thời xem xét sự cần thiết của việc bố trí gồ giảm tốc.

“Những gồ giảm tốc này nếu không cần thiết thì mong cơ quan chức năng xem xét giải tỏa. Hiện nay đã có biển báo tại trường học, cây xăng và những khu vực cần hạn chế tốc độ”, ông Kiên kiến nghị.

Phương tiện trọng tải lớn đi sát mép đường; một số vị trí mép đường đã bị hư hỏng.

Cùng quan điểm, ông Lê Minh Hằng - Trưởng thôn Tân Thắng, xã Tằng Loỏng, đề xuất tăng cường đèn báo, biển báo và camera giám sát tại những vị trí cần thiết. Theo ông, đây là những giải pháp có thể hỗ trợ kiểm soát tốc độ mà không gây tiếng động lớn cho khu dân cư.

“Gồ giảm tốc chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt đúng vị trí, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, dễ nhận biết và được duy tu trong quá trình khai thác. Vì vậy, trước những phản ánh của người dân, việc rà soát hệ thống gồ trên Tỉnh lộ 151 là rất cần thiết”, ông Hằng đề xuất.

Một giải pháp bảo đảm an toàn giao thông chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi vừa hỗ trợ kiểm soát tốc độ phương tiện, vừa hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đến người tham gia giao thông và đời sống dân cư. Người dân dọc Tỉnh lộ 151 mong cơ quan chức năng kiểm tra thực tế, rà soát tình trạng các gồ giảm tốc để có phương án xử lý phù hợp.