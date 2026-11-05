Mất ăn mất ngủ, sụt gần 8kg vì cú va chạm với hàng xóm sát vách

Hàng xóm sát vách nhà tôi xây nhà từ đầu năm, đến giữa năm là được trát tường, sơn nhà.

Trước đó, họ định mở một ô cửa sổ, hướng thẳng đến nhà tôi dù đã xây hết đất. Tôi biết việc này là trái quy định, hơn nữa sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến không gian sinh hoạt của nhà mình nên vội gọi chồng sang góp ý.

Ban đầu, nhà hàng xóm xin phép mở ô cửa sổ ấy và hứa chỉ vén rèm khoảng 1 tiếng mỗi ngày vào buổi sáng để phòng ngủ được thoáng đãng hơn. Tuy nhiên, tôi từ chối. Vì điều này mà hai nhà vốn thân nhau bắt đầu có khoảng cách.

Hàng xóm xây nhà, chuyện nhà mình bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và bụi bẩn là không tránh khỏi nhưng tôi vẫn khó chịu.

Tôi nhiều lần bóng gió phàn nàn, bà hàng xóm không biết điều dọn dẹp, lại còn nói đổng: “Trâu buộc ghét trâu ăn, con gà tức nhau tiếng gáy”. Tôi bực tức mà không làm được gì.

Lần va chạm với hàng xóm sát vách khiến tôi mất ăn mất ngủ. Ảnh minh họa

Mãi đến khi nhà bà ấy bước vào công đoạn trát và sơn tường, phải dựng nhờ giàn giáo trên phần sân nhà tôi để thợ thi công, tôi mới có cơ hội trả đũa.

Hôm vợ chồng bà ấy sang ngỏ lời, tôi nhất quyết không đồng ý, lấy lý do gia đình sắp dùng sân để phơi ngô, thóc. Họ tức tối bỏ về, còn chồng tôi cáu gắt, bảo tôi ích kỷ, hẹp hòi. Tôi mặc kệ, vẫn thấy hả hê.

Nào ngờ, chiều hôm sau đi làm về, tôi đã thấy thợ nhà họ bắc giàn giáo để trát tường. Thì ra, chồng tôi đã đồng ý cho nhà họ nhờ sân.

Tôi bực tức, đuổi hết thợ đi, rồi lấy đòn gánh đập giàn giáo. Chồng tôi ngăn cản không được, chỉ bất lực đứng nhìn.

Bà hàng xóm hay tin, sang nhà tôi nói chuyện. Bà ấy bảo: “Nhà tôi trát tường, sơn tường cũng là làm đẹp cho nhà bà. Phần tường nhà này bà ngắm mỗi ngày chứ ai ngắm?”.

Trong cuộc đời mình, tôi chưa từng gặp ai lý luận ngược đời như thế nên xảy ra cự cãi.

Đến lúc bà ấy ném một câu: “Bà không có tiền xây nhà thì cũng đừng cản trở người khác có nhà mới. Hẹp hòi như thế thì sống được với ai” rồi quay lưng ra về. Một cơn tức tối xộc lên khiến tôi không sao kiềm chế được.

Tôi chạy theo nắm áo, giật tóc người hàng xóm. Sau vài giây, bà ấy cũng bất ngờ quay sang phản kháng. Cả hai túm tóc, cào cấu nhau. Tôi lỡ đẩy mạnh một cái khiến bà hàng xóm va vào mép cổng, chảy máu và ngất đi. Nhìn thấy máu, tôi hoảng loạn đến run lẩy bẩy.

Hàng xóm được chồng tôi và mọi người đưa vào viện. Dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng bà ấy vẫn nằm ở đó để theo dõi thêm.

Tôi biết sai, chủ động đến thăm hỏi và xin lỗi nhưng hàng xóm không gặp. Tôi sang nhà nói chuyện với chồng con bà ấy, họ cũng đóng cổng, từ chối tiếp.

Thế rồi, tôi nghe được tin nhà họ đâm đơn kiện tôi tội hành hung. Nhà tôi cố gắng sang gặp, xin được đền bù để họ rút đơn kiện nhưng không được.

Suốt những ngày sau đó, tôi sống trong nỗi bất an, khổ sở.

Tôi tìm hiểu thì được biết, nếu mức thương tích của bà ấy từ 11% trở lên, hành vi của tôi có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Chưa kể, rất có thể tôi sẽ bị khởi tố thêm tội gây rối trật tự công cộng và phải ngồi tù.

Một ngày, tôi lên mạng và tình cờ đọc được thông tin về sự việc một người phụ nữ hành hung hàng xóm ở hành lang chung cư và bị phạt tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Tôi càng hoảng loạn.

Mặc cho chồng con hết lời động viên, nói tôi bình tĩnh rồi từ từ thương lượng với hàng xóm, tôi vẫn mất ăn mất ngủ. Chỉ trong gần 3 tuần, tôi đã sút 8kg.

Đến tuần thứ 4 kể từ ngày xảy ra vụ việc, nhà tôi mới gặp được bà hàng xóm để gửi lời xin lỗi trực tiếp. Thì ra, họ không hề đâm đơn kiện mà chỉ phao tin như vậy để dọa nạt, cho tôi một bài học.

Họ cũng không yêu cầu tôi đền tiền hay chuộc lỗi, chỉ buông một câu: “Hàng xóm tối lửa tắt đèn suốt mấy chục năm mà giờ đi đến bước này. Mỗi người về tự ngẫm lại”.

Nói thật lòng, trong gần 1 tháng đó tôi đã ngẫm nghĩ đến khổ sở, bất an và hối hận.

Cả nghìn lần tôi nói “giá như”. Giá như hôm ấy tôi bình tĩnh, thấu đáo và sáng suốt hơn, giá như tôi biết kiềm chế cảm xúc, không nóng nảy để làm ra chuyện như vậy thì đã không phải trải qua chuỗi ngày hoảng loạn như thế.

Nhưng thôi...! Dẫu sao sau tất cả, tôi cũng nhận được bài học đắt giá về cách cư xử với xóm làng và văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Độc giả N.N