Mất 3 tỷ đồng trong vụ Mr Pips: Người phụ nữ ngã quỵ vì quá uất ức

Quang cảnh phiên tòa.

Mời người tư vấn ăn trưa trước khi xuống tiền

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 187 bị cáo khác trong vụ án liên quan các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Lý Thị Khuyến khai bắt đầu làm việc tại một sàn giao dịch chứng khoán quốc tế thuộc đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu từ tháng 4/2020. Công việc của Khuyến là nhân viên kinh doanh, chuyên gọi điện, nhắn tin mời chào và tư vấn cho khách hàng tham gia đầu tư.

Theo lời khai, Khuyến được hướng dẫn cách tiếp cận khách hàng, giới thiệu cơ hội đầu tư và chăm sóc những người đã tham gia. Sau khi khách hàng đồng ý, bị cáo hướng dẫn họ đăng ký tài khoản trên website của sàn, đăng nhập, nạp tiền và thực hiện các lệnh giao dịch.

Khuyến khai đã trực tiếp mời gọi khoảng 15-20 nhà đầu tư. Ngoài mức lương cứng 6,5 triệu đồng/tháng, bị cáo được hưởng hoa hồng tương đương 1-2% tổng số tiền khách hàng nạp vào tài khoản mỗi tháng. Sau khi được cất nhắc lên vị trí trưởng nhóm, bị cáo còn được hưởng thêm khoản hoa hồng theo doanh số.

Đáng chú ý, tổng số tiền những nhà đầu tư do Khuyến mời gọi nạp vào các sàn giao dịch lên tới 48 tỷ đồng, theo lời khai tại tòa.

Sau phần xét hỏi bị cáo Khuyến, HĐXX yêu cầu những người bị hại liên quan đến bị cáo đứng lên trình bày. Chị N.T.L. xác nhận mình là một trong những người được Khuyến mời gọi đầu tư.

Nhắc lại lần gặp Khuyến tại tòa hôm 26/10, chị L. nghẹn ngào cho biết đã ngã quỵ khi nhìn thấy người từng liên tục gọi điện, nhắn tin thuyết phục mình tham gia đầu tư.

Theo lời kể, trước khi xuống tiền, chị từng chủ động gặp Khuyến, mời ăn trưa để trao đổi trực tiếp nhằm tìm hiểu kỹ hơn về cơ hội đầu tư. Sau cuộc gặp, chị được hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền để mua các mã chứng khoán.

Tháng 12/2023, chị L. bắt đầu nạp 3.000 USD vào tài khoản giao dịch. Sau những lần đầu tư ban đầu, Khuyến tiếp tục thuyết phục chị nạp thêm tiền với lời giới thiệu rằng số vốn càng lớn thì cơ hội thu lợi nhuận càng cao.

Tin tưởng những lời tư vấn, chị L. liên tục xoay xở tiền để đầu tư. Tuy nhiên, số tiền thua lỗ ngày càng lớn, tài khoản đứng trước nguy cơ bị "cháy". Khi tổng số tiền đã nạp lên tới 3 tỷ đồng, chị rơi vào cảnh khó khăn, không còn khả năng tiếp tục xoay xở tài chính.

Đến van xin lấy lại tiền, bị dụ nạp thêm 150.000 USD

Trong tuyệt vọng, chị tìm đến Khuyến để hỏi cách lấy lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, Khuyến hướng dẫn chị trao đổi với Trịnh Trường Sơn.

Chị L. kể, trong cuộc nói chuyện, chị đã van xin Sơn tìm cách giúp lấy lại một nửa số tiền đã đầu tư, vì không biết phải trả lời với chồng con như thế nào về khoản tiền này.

"Lúc đó tôi đã van xin Sơn làm cách nào đó để tôi có thể lấy lại một nửa số tiền đã đầu tư cũng được. Nếu không, chồng con tôi sẽ bỏ tôi", chị L. trình bày trước HĐXX.

Người phụ nữ cho biết những gì xảy ra đã đẩy chị cùng gia đình vào hoàn cảnh đau đớn, để lại những tổn thương khó bù đắp.

Trước lời trình bày của chị L., HĐXX yêu cầu bị cáo Trịnh Trường Sơn lên đối chất. Sơn thừa nhận cuộc trao đổi giữa hai người diễn ra như lời chị L. kể, nhưng giải thích rằng mình chỉ động viên, giúp chị ổn định tinh thần sau khi thua lỗ, không nhằm tiếp tục mời gọi đầu tư.

Tuy nhiên, chị L. phản bác lời khai này. Chị cho rằng sau khi động viên, an ủi, Sơn tiếp tục dụ dỗ mình nạp thêm 150.000 USD vào tài khoản giao dịch.

Khi được HĐXX yêu cầu làm rõ, Khuyến thừa nhận lời khai của bị hại là đúng sự thật. Chủ tọa phiên tòa sau đó nhắc nhở bị cáo về việc chưa trả lời rõ ràng những nội dung mà bị hại đã trình bày.

Vụ án đang được TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử. Những lời khai tại phiên tòa sẽ được HĐXX xem xét cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo và giải quyết quyền lợi của các bị hại theo quy định pháp luật.