Phối cảnh cao tốc Long Thành - Hồ Tràm.

Sở Tài chính TP HCM vừa trình UBND TP HCM phương án phê duyệt dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đề xuất, CTCP Masterise hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm là nhà đầu tư thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư toàn tuyến gần 41.000 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư dự kiến được thanh toán bằng quỹ đất có tổng giá trị gần 35.000 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM được đề xuất làm cơ quan ký kết hợp đồng BT với nhà đầu tư.

Theo phương án được Sở Tài chính trình, TP HCM dự kiến sử dụng 7 khu đất để thanh toán cho nhà đầu tư. Đáng chú ý, danh mục này có hai khu đất quy mô lớn gồm khu đất 40 ha tại Khu đô thị Trường Thọ, phường Thủ Đức và khu Nông trường Dừa tại phường Long Trường, diện tích hơn 136 ha. Trong đó có khu đất 40 ha có giá trị 16.775 tỷ đồng và khu 136 ha, có giá trị 13.999 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là 5 khu đất nằm tại khu vực nội đô, gồm khu đất số 10 Hàm Nghi, phường Sài Gòn, diện tích hơn 1.000 m²; số 120 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, hơn 900 m²; số 200 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, hơn 1.700 m²; số 129 Lê Văn Duyệt, phường Gia Định, hơn 6.700 m² và số 351 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, gần 1.200 m².

Tổng giá trị dự kiến của 7 khu đất đối ứng gần 35.000 tỷ đồng. Theo phương án trình duyệt, quỹ đất sẽ được thanh toán một lần cho nhà đầu tư sau khi ký kết hợp đồng dự án theo quy định.

Đối với phần giá trị thanh toán, phương án được đề xuất kết hợp giữa quỹ đất và ngân sách Nhà nước, trong đó ưu tiên sử dụng quỹ đất. Nếu giá trị quỹ đất đối ứng thấp hơn tổng mức đầu tư, ngân sách Nhà nước sẽ xem xét thanh toán phần chênh lệch còn lại.

Thời gian dự kiến thanh toán phần ngân sách là trong vòng 3 năm kể từ khi công trình hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Cao tốc Hồ Tràm - Long Thành có tổng chiều dài gần 42 km, được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 đã được UBND TP HCM phê duyệt ngày 27/6/2026, với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Dự án tập trung xây dựng nút giao kết nối đường tỉnh ĐT991 và đường Vành đai 4 TP HCM.

Dự án thành phần 2 có chiều dài gần 40 km, tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng, được xem xét trên cơ sở hồ sơ do nhà đầu tư trình. Tuyến bắt đầu từ Km2+270 và kết thúc tại nút giao với đường tỉnh ĐT994, thuộc xã Xuyên Mộc.

Đoạn tuyến đi qua các phường, xã gồm: Tân Thành, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm và Xuyên Mộc.

Tuyến chính được đầu tư theo quy mô cao tốc đô thị 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Đường bên có quy mô 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/h; trong giai đoạn hoàn thiện sẽ được mở rộng lên 3 làn xe mỗi bên, ngoại trừ đoạn đi qua rừng Bình Châu - Phước Bửu.

Về nguồn vốn, nhà đầu tư tự huy động 100% vốn thực hiện dự án, gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay cùng các nguồn huy động hợp pháp khác. Dự án không sử dụng vốn Nhà nước trong quá trình đầu tư xây dựng.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029, thời gian thực hiện hợp đồng BT kéo dài từ năm 2026 đến năm 2032. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo kết nối trực tiếp từ khu vực Hồ Tràm đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời tăng cường liên kết giao thông giữa TP HCM với khu vực ven biển.