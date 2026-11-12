Masterise có thêm dự án tại TP HCM được phép bán nhà cho người nước ngoài

Theo danh mục vừa được UBND TP HCM công bố, 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được đưa vào khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 95/2024.

Danh sách 5 dự án được phép bán cho người nước ngoài.

Đáng chú ý, trong số này có khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thảo Điền, gồm các khối CT-103, CT-104 và CT-105, tại số 159 Xa lộ Hà Nội, phường An Khánh. Dự án do CTCP Tập đoàn Masterise (trước đây là CTCP Đầu tư Thảo Điền) làm chủ đầu tư, với diện tích khu đất khoảng 19.208 m².

Bốn dự án còn lại gồm khu nhà ở phường Trường Thạnh (nay thuộc phường Long Phước), gồm các chung cư CC2, CC3 và khu biệt thự, do CTCP Đầu tư An Khải Hưng làm chủ đầu tư, trên khu đất rộng 51.157 m².

Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, khối tháp A1, do CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long làm chủ đầu tư, có diện tích khu đất 6.357,7 m², nay thuộc phường Thuận Giao.

Khu nhà ở cao tầng - phân khu số 11A tại đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, do CTCP Địa ốc Nhà Bè làm chủ đầu tư, có diện tích 12.815,2 m².

Cuối cùng là dự án trung tâm thương mại và căn hộ tại số 66 Tân Thành, do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành làm chủ đầu tư, trên khu đất rộng 3.956,6 m², nay thuộc phường Chợ Lớn.

Trước đó, trong tháng 10/2026, UBND TP HCM cũng công bố bổ sung danh mục các dự án nhà ở nằm trong khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, với 12 dự án.

Trong số các dự án được công bố có khu căn hộ, thương mại, văn phòng Hạnh phúc Lái Thiêu, tên thương mại Happy One Lái Thiêu Complex Building và dự án EcoXuân Lái Thiêu.

Danh sách còn ghi nhận nhiều dự án nhà ở tại các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương trước đây. Trong đó có khu chung cư cao tầng C1 - C2 thuộc dự án khu nhà ở Hưng Phú tại phường Tam Bình,; khu nhà ở Hoàng Hà My tại phường An Phú. Tại phường An Khánh, dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng cũng nằm trong danh sách.

Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn Lê Phong có hai dự án được đưa vào danh mục, gồm khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (The Emerald 68) tại phường Bình Hòa và khu căn hộ dòng sông Ngọc Lục Bảo (The Emerald River Park).

Một số dự án khác gồm khu phức hợp căn hộ thương mại và khách sạn Thành Lộc tại phường Thuận An, do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thành Lộc triển khai; khu nhà ở Lộc Phú Gia tại xã Phước Hòa; chung cư cao tầng lô A thuộc khu nhà ở phường Tân Phú tại phường Tân Mỹ.

Với việc bổ sung thêm 5 dự án trong đợt công bố lần này, tổng số dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM thuộc danh mục được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đã lên gần 170 dự án.

Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện pháp lý được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nằm ngoài khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, việc sở hữu nhà ở của nhóm đối tượng này có giới hạn. Cụ thể, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư hoặc từng khối nhà, đơn nguyên. Đối với nhà ở riêng lẻ, tổng số lượng được sở hữu không quá 250 căn trong một khu vực có quy mô dân số tương đương một đơn vị hành chính cấp phường.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có khoảng 6.188 căn nhà đã được tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và cấp giấy chứng nhận. Riêng từ ngày 1/8/2024, thời điểm Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, đến nay đã có 1.519 căn hộ chung cư được bán thành công cho khách hàng nước ngoài.