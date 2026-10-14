Mastercard Pay Local: khai mở tiềm năng chi tiêu từ du lịch quốc tế

Báo cáo từ đại diện Mastercard cũng cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh thu hút du khách, việc tạo điều kiện để họ chi tiêu thuận tiện cũng là cơ hội khai thác tiềm năng kinh tế du lịch.

Mastercard Pay Local, cho phép du khách sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc để quét mã QR tại Việt Nam và thanh toán bằng thẻ Mastercard mà không cần đăng ký ví mới

Dù Việt Nam đã phát triển hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt, sự khác biệt giữa các mạng lưới thanh toán vẫn có thể khiến du khách quốc tế gặp khó khăn khi giao dịch tại các điểm bán trong nước. Điều này khiến các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) có nguy cơ bỏ lỡ doanh thu từ khách quốc tế.

Để thu hẹp khoảng cách này, Mastercard đã giới thiệu Mastercard Pay Local, cho phép du khách sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc để quét mã QR tại Việt Nam và thanh toán bằng thẻ Mastercard mà không cần đăng ký ví mới. Các điểm bán không cần đầu tư thêm máy POS hay thay đổi quy trình vận hành. Bên cạnh giải pháp công nghệ, Mastercard cũng hợp tác chiến lược với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển du lịch và chuyển đổi số.

Mastercard cũng chú trọng tích hợp bảo mật ngay trong quy trình giao dịch

Song song với kết nối thanh toán, Mastercard chú trọng tích hợp bảo mật ngay trong quy trình giao dịch. Công nghệ mã hóa token (tokenization) thay thế thông tin thanh toán nhạy cảm bằng các chuỗi ký tự số an toàn, với mục tiêu đạt 100% token hóa tại Việt Nam vào năm 2027. Trong khi đó, mã khóa thanh toán (Payment Passkeys) cho phép xác thực giao dịch bằng dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc mã PIN trên thiết bị.

Theo Mastercard, kết nối thanh toán liền mạch cần đi cùng công nghệ bảo mật và sự phối hợp giữa các bên trong hệ sinh thái để xây dựng môi trường thanh toán số thuận tiện, an toàn, góp phần khai mở tiềm năng từ du lịch và thương mại quốc tế.