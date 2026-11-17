30% tội phạm mạng xảy ra tại châu Á – Thái Bình Dương

Dự báo đến năm 2030, cứ 10 người mua sắm trực tuyến sẽ có hơn 01 người sẽ thường xuyên sử dụng các trợ lý AI (AI agents) để mua hàng. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo tự chủ (agentic AI) có thể tác động hoặc điều phối dòng chảy thương mại tiêu dùng trên toàn cầu với tổng giá trị từ 3.000 tỷ - 5.000 tỷ USD.

Để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm, đồng thời tích hợp các biện pháp bảo mật, cơ chế quản trị và sự tham gia giám sát của nhân sự ngay từ đầu. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh30% tổng số vụ tội phạm được ghi nhậntại châu Á – Thái Bình Dương là tội phạm mạng.

Theo đó, Mastercard đã chính thức khai trương Trung tâm Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo (Innovation Centre of Excellence – ICoE) lớn nhất của mình tại châu Á - Thái Bình Dương, tích hợp 04 khu vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau, gồm: Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo, Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Trung tâm Trải nghiệm Mastercard, Không gian sáng chế Makerspace.

Trung tâm mới mang tầm khu vực, tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, đơn vị kinh doanh, chính phủ, cũng như đối tác công nghệ hợp tác với các chuyên gia Mastercard để định hình tương lai ngành thương mại trong kỷ nguyên kinh tế trí tuệ.

Trí tuệ nhân tạo tự chủ (agentic AI) có thể tác động hoặc điều phối dòng chảy thương mại tiêu dùng trên toàn cầu với tổng giá trị từ 3.000 tỷ - 5.000 tỷ USD.

ICoE được khai trương trong bối cảnh các doanh nghiệp châu Á – Thái Bình Dương đang nỗ lực đưa những công nghệ còn trong giai đoạn thử nghiệm vào ứng dụng thực tế.

ICoE sẽ kết nối mạng lưới chuyên gia và dữ liệu chuyên sâu của Mastercard từ hơn 40 thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Từ Singapore, trung tâm sẽ phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng của khu vực, với triển vọng nhân rộng những ý tưởng giàu tiềm năng nhất trên quy mô toàn cầu.

Tiến sĩ Tan See Leng, Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore (phụ trách Năng lượng và Công nghiệp), cho biết Trung tâm Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo của Mastercard là nơi kết nối các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty công nghệ và chính phủ để hợp tác phát triển và thử nghiệm các giải pháp mới.

Thông qua việc kết hợp chuyên môn về AI, an ninh mạng và phân tích dữ liệu về gian lận, trung tâm sẽ tạo điều kiện để phát triển công nghệ mới thành những giải pháp đáng tin cậy cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

“Tôi hy vọng ICoE sẽ trở thành “ngọn hải đăng” về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thanh toán tại châu Á - Thái Bình Dương. Tại đây, các giải pháp tiên phong sẽ được phát triển và kiểm chứng ngay tại Singapore, sau đó được điều chỉnh và triển khai trên khắp ASEAN, Ấn Độ và các thị trường khác”, ông Tan See Leng nói.

Theo ông Png Cheong Boon, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB), thông qua việc nâng cao năng lực về AI, an ninh mạng, cũng như thu thập và phân tích các mối đe dọa an ninh, Mastercard sẽ giải quyết hiệu quả những thách thức mới và nắm bắt thêm nhiều cơ hội trên khắp châu Á – Thái Bình Dương.

Thích ứng với thay đổi của công nghệ

ICoE được thiết kế để thích ứng linh hoạt với những thay đổi không ngừng của công nghệ, rủi ro và mô hình kinh doanh. Trung tâm tích hợp 04 khu vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau:

Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo (AI Centre of Excellence): Tập trung phát triển các giải pháp AI có trách nhiệm, hướng đến hoạt động thương mại an toàn, thông minh và trực quan hơn. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm: hoạt động thương mại có sự tham gia của các tác nhân trí tuệ nhân tạo (agentic commerce) và phòng chống gian lận, lừa đảo.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu (Fusion Centre): Kết hợp năng lực chuyên môn về an ninh mạng, phòng chống gian lận và an ninh vật lý để phát hiện các rủi ro mới, phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó và nâng cao khả năng chống chịu trên toàn hệ sinh thái.

ICoE sẽ kết nối mạng lưới chuyên gia và dữ liệu chuyên sâu của Mastercard từ hơn 40 thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Trung tâm Trải nghiệm Mastercard (Mastercard Experience Centre): Tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và chính phủ tìm hiểu, khám phá những công nghệ mới thông qua các hoạt động trải nghiệm tương tác trực quan, đồng thời tìm hiểu tiềm năng của các công nghệ này với mô hình vận hành của họ.

Không gian sáng chế(Makerspace): Không gian thử nghiệm cho phép nhanh chóng xây dựng nguyên mẫu, thử nghiệm và hoàn thiện ý tưởng, qua đó rút ngắn thời gian từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai trong thực tế.