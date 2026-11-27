Nguyễn Anh Đức tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng. Ảnh: CACC

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Đức từng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025. Từ tháng 8/2025 đến nay, Đức là Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Trong quá trình kinh doanh các khóa học và sách, Đức sử dụng 4 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền học phí và tiền bán sách. Tuy nhiên, số tiền thu được không được đưa vào sổ sách kế toán, không kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Đức bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế là hơn 7,6 tỷ đồng. Đầu tháng 11/2026, sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che giấu hành vi vi phạm.

Kết luận giám định ngày 26/11/2026 xác định, số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp mà Nguyễn Anh Đức trốn trong quá trình kinh doanh là hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo Công an TP Hải Phòng, Đức thường xuyên đăng tải các clip chia sẻ về thành công của học viên sau khi tham gia những khóa học do mình tổ chức giảng dạy nhằm quảng bá, thu hút người quan tâm, chủ yếu là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những người là bị hại liên quan đến vụ việc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, địa chỉ số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng; gặp Điều tra viên Lê Thành Trung, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, qua số điện thoại 0934529130 để phối hợp giải quyết.