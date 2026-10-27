Master Anh Đức, người bán khóa học làm giàu 1,5 tỷ đồng là ai?

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp banner quảng cáo về một khóa học làm giàu có mức học phí niêm yết lên tới gần 1,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, đơn vị tổ chức đưa ra chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp còn 300 triệu đồng, tức thấp hơn 5 lần so với mức giá công khai nếu học viên đăng ký ngay lập tức.

Một khoá học làm giàu với giá gần 1,5 tỷ đồng được lan truyền trên mạng xã hội.

Được biết, người đứng lớp khóa học nói trên là Nguyễn Anh Đức, hay còn được biết đến với tên gọi "Master Anh Đức". Trên trang cá nhân, Đức tự giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Palhomes.

Thực tế, việc những cá nhân tự nhận là chuyên gia tài chính hay bậc thầy truyền cảm hứng xuất hiện trên không gian số kèm theo lời hứa hẹn đổi đời nhanh chóng không còn là hiện tượng hiếm gặp. Ngay sau khi hình ảnh khóa học tiền tỷ nói trên gây xôn xao dư luận, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát đi cảnh báo về hiện tượng các chuyên gia "vẽ giấc mơ làm giàu" trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, những lời quảng cáo về cơ hội làm giàu nhanh, thu nhập vượt trội hay các khóa học kinh doanh trị giá hàng trăm triệu đồng đang thu hút sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn này có thể tiềm ẩn nguy cơ quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin thiếu minh bạch, lôi kéo người dân tham gia vào các mô hình kinh doanh kém hiệu quả, thậm chí là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát đi cảnh báo về hiện tượng các chuyên gia "vẽ giấc mơ làm giàu" trên không gian mạng.

Cục An ninh mạng nhấn mạnh, các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh thành công, danh xưng chuyên gia, những câu chuyện làm giàu hoặc phản hồi được dàn dựng nhằm tạo dựng lòng tin. Điều này thúc đẩy tâm lý muốn đổi đời nhanh chóng và khiến người xem đưa ra quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ lưỡng.

Dù việc quảng bá khóa học giá trị cao không mặc nhiên là hành vi lừa đảo, người dân vẫn cần hết sức thận trọng trước những cam kết thu nhập thiếu căn cứ, thông tin mập mờ về quyền lợi cũng như các yêu cầu chuyển tiền bất thường.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1993) hiện đứng tên và tham gia sáng lập nhiều pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và bất động sản. Trong mảng đào tạo, Đức là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy, được thành lập vào tháng 2/2023 tại Hà Nội.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Anh Đức nắm giữ tỷ lệ lớn nhất với 26,75% cổ phần (tương ứng 535 triệu đồng). Ba cổ đông sáng lập còn lại gồm Nguyễn Trường Sơn sở hữu 25,75% cổ phần, Hoàng Văn Thắng và Vũ Tiến Đạt mỗi người sở hữu 23,75% cổ phần. Đến tháng 4/2025, Pal Academy nâng vốn điều lệ lên mức 5 tỷ đồng, với tổng số lao động theo đăng ký là 5 người.

Nguyễn Anh Đức (hay còn được biết đến với tên gọi khác là "Master Anh Đức")

Bên cạnh Pal Academy, Nguyễn Anh Đức còn đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life. Pháp nhân này được thành lập vào tháng 6/2025 với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của Master Life ghi nhận sự góp mặt của những cái tên quen thuộc, trong đó Nguyễn Anh Đức góp 720 triệu đồng (tương đương 36% cổ phần), hai cổ đông còn lại là Nguyễn Trường Sơn và Hoàng Văn Thắng mỗi người nắm giữ 32% cổ phần. Tính đến ngày 13/5/2026, Master Life công bố quy mô lao động vỏn vẹn 3 người.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực đào tạo, trên các trang web quảng bá khóa học, Nguyễn Anh Đức còn được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Palhomes. Doanh nghiệp này tự giới thiệu hoạt động từ tháng 2/2020 với quy mô hơn 200 nhân sự, đã triển khai hơn 100 dự án, bán ra hơn 1.000 sản phẩm và có trên 80 đối tác toàn quốc.

Được biết, Địa ốc Palhomes ban đầu có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, được sáng lập bởi 4 cổ đông gồm Nguyễn Anh Đức sở hữu 36% cổ phần, Vũ Tiến Đạt sở hữu 6% cổ phần, còn Nguyễn Trường Sơn và Đinh Ngọc Tú mỗi người nắm giữ 29% cổ phần.

Trải qua hai đợt tăng vốn vào tháng 8/2021 (lên 5 tỷ đồng) và tháng 4/2025, vốn điều lệ của Địa ốc Palhomes hiện đạt mức 10 tỷ đồng. Tại doanh nghiệp này, Nguyễn Anh Đức giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong khi Nguyễn Trường Sơn đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc, đồng thời cả hai cùng là người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, vào tháng 6/2025, nhóm cổ đông này tiếp tục thành lập thêm Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Palhomes với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Anh Đức góp 1,8 tỷ đồng (chiếm 36% cổ phần), hai Nguyễn Trường Sơn và Hoàng Văn Thắng mỗi người sở hữu 32% cổ phần. Vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Bất động sản Palhomes được giao cho Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1993).