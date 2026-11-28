Bị can Nguyễn Anh Đức (X) tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng. Ảnh Công an TP Hải Phòng.

Ngày 27/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1993), được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi “Master Anh Đức”, về tội “Trốn thuế”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Đức từng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025. Từ tháng 8/2025, người này tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Trong quá trình hoạt động, Đức thường xuyên đăng tải video trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá khóa học do mình tổ chức, giới thiệu những kết quả mà học viên đạt được sau khi tham gia. Các nội dung này thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những người trẻ có nhu cầu học tập và khởi nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khóa học và bán sách được Nguyễn Anh Đức nhận thông qua 4 tài khoản ngân hàng cá nhân. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là hơn 7,6 tỷ đồng nhưng không được kê khai với cơ quan thuế. Kết luận giám định ngày 26/11 xác định số tiền thuế bị trốn là hơn 1,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đầu tháng 11/2026, sau khi xuất hiện nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến hoạt động kinh doanh khóa học, Đức chỉ đạo kế toán rà soát, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân. Theo cơ quan điều tra, việc này nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng và các hành vi vi phạm khác có liên quan.