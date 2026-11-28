Theo thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành điều tra Nguyễn Anh Đức (nơi cư trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, trong đó có dấu hiệu trốn thuế và lừa dối khách hàng.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng. Ảnh: Công an TP. Hải Phòng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Anh Đức từng giữ chức Giám đốc Công ty CP Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3-2023 đến tháng 7-2025. Từ tháng 8-2025 đến nay, người này giữ chức Giám đốc Công ty CP Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Trong quá trình kinh doanh các khóa học và sách, Đức sử dụng 4 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền học phí và tiền bán sách của khách hàng. Tuy nhiên, số tiền hơn 7,6 tỷ đồng đã bị bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đáng chú ý, đầu tháng 11-2026, sau khi nhiều phương tiện truyền thông phản ánh về hoạt động kinh doanh các khóa học, Nguyễn Anh Đức đã chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với những giao dịch nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Theo cơ quan điều tra, việc này nhằm đối phó, che giấu hành vi vi phạm với cơ quan chức năng.

Ngày 26-11-2026, kết luận giám định xác định số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp mà Nguyễn Anh Đức đã trốn trong quá trình kinh doanh là hơn 1,2 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27-11, cơ quan điều tra đã thực hiện các quyết định tố tụng đối với bị can.

Trước khi bị khởi tố, Nguyễn Anh Đức được biết đến trên mạng xã hội thông qua các video chia sẻ về tư duy kinh doanh, phát triển bản thân và câu chuyện thành công của học viên sau khi tham gia những chương trình đào tạo do mình tổ chức. Các nội dung này thu hút sự quan tâm của đông đảo người theo dõi, đặc biệt là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Cuối tháng 10-2026, tên tuổi “Master Anh Đức” gây chú ý khi thông tin quảng bá một chương trình đào tạo làm giàu có tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng, với mức ưu đãi được giới thiệu khoảng 300 triệu đồng, lan truyền trên mạng xã hội.

Nguyễn Anh Đức là người thường xuyên đăng tải video giới thiệu thành công của học viên nhằm quảng bá các khóa học trực tuyến. Những clip này thu hút lượng lớn người quan tâm theo dõi, chủ yếu là giới trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Hiện Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan, cũng như vai trò, trách nhiệm của những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đề nghị những người là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc liên hệ địa chỉ số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; hoặc điều tra viên Lê Thành Trung (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế) qua số điện thoại 0934.529.130 để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.