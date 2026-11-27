Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức từng giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025.

Từ tháng 8/2025 đến nay, người này tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Nguyễn Anh Đức (Master Anh Đức) tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng.

Trong quá trình kinh doanh các khóa học và sách, Đức thường xuyên đăng tải những video trên không gian mạng, chia sẻ về thành công của học viên sau khi tham gia các khóa đào tạo do mình tổ chức. Những video này thu hút lượng lớn người theo dõi, chủ yếu là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, tiền thu từ hoạt động bán khóa học và sách được Đức chuyển vào 4 tài khoản ngân hàng cá nhân. Tuy nhiên, người này không kê khai đầy đủ doanh thu, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đầu tháng 11/2026, sau khi xuất hiện nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến hoạt động kinh doanh khóa học, Đức chỉ đạo kế toán rà soát và xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân được xác định là nhằm đối phó, che giấu hành vi vi phạm.

Ngày 26/11, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan và vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.