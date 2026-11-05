Massage 'giải đau' cơ: Cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn

Ảnh minh họa: Massage & Spa

Hai ngày sau khi massage "giải đau" cơ tại cơ sở xoa bóp tư nhân, một người bệnh nam, 39 tuổi xuất hiện tình trạng đau đầu, nói khó, tê bì và yếu nửa người phải. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Ngày 3/11, đại diện Bệnh viện cho biết bệnh nhân khó diễn đạt lời nói, đồng thời suy giảm trí nhớ khi quên tên các đồ vật quen thuộc.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận vùng thái dương trái của người bệnh tổn thương do nhồi máu não. Căn nguyên bắt nguồn từ tình trạng lóc tách động mạch cảnh trong bên trái, tạo khối máu tụ chèn ép lòng mạch sau chấn thương vùng cổ. Khai thác tiền sử bệnh cho thấy tại cơ sở xoa bóp tư nhân, anh được thực hiện một số động tác xoay, lắc cột sống cổ sang hai bên, kết hợp kéo giãn cột sống cổ.

Lóc tách động mạch cảnh xảy ra khi lớp màng bên trong thành mạch rách ra, khiến dòng máu tràn vào giữa các lớp thành mạch và tụ lại thành cục. Tình trạng này thu hẹp hoặc bịt kín đường dẫn máu lên đầu, đồng thời dễ sinh ra các cục máu đông trôi lên làm tắc nghẽn mạch máu não, trực tiếp kích hoạt cơn đột quỵ. Biến chứng này có thể gây liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ vĩnh viễn hoặc đe dọa tính mạng nếu cấp cứu chậm trễ.

Nhờ phát hiện tổn thương cơ học sớm khi triệu chứng thần kinh còn ở mức độ nhẹ, ê-kíp bác sĩ quyết định điều trị nội khoa bảo tồn, không cần can thiệp phẫu thuật. Phác đồ tập trung vào nhóm thuốc ức chế tiểu cầu kép nhằm ngăn ngừa hình thành huyết khối, thuốc hạ mỡ máu, kiểm soát chặt chẽ huyết áp, kết hợp các hoạt chất hỗ trợ tuần hoàn não và bảo vệ tế bào thần kinh.

Người bệnh còn trẻ, căn nguyên tắc động mạch cảnh được xác định do chấn thương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Bác sĩ Tạ Văn Hải, Phó Trưởng khoa Điều trị Thần kinh - Đột quỵ bán cấp, Trung tâm Đột quỵ, cảnh báo đột quỵ não có thể tấn công người trẻ tuổi qua nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm chấn thương cơ học trực tiếp lên mạch máu nuôi não.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có nhu cầu chăm sóc cổ vai gáy cần chọn cơ sở được cấp phép, có kỹ thuật viên đào tạo bài bản; tuyệt đối tránh các động tác bẻ, vặn, xoay cổ đột ngột khi chưa qua thăm khám chuyên khoa. Bất kỳ ai xuất hiện dấu hiệu đau đầu, ù tai theo nhịp mạch, chóng mặt... sau khi tác động lực vào vùng cổ cần đến bệnh viện ngay lập tức, không tự ý nắn bóp thêm khiến vết rách mạch máu lan rộng.

Trước đó, hồi tháng 9, Bệnh nhân H.N (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng đến khám tại Bệnh viện Đại học Y dược (cơ sở 3) trong tình trạng đau nhiều vùng cổ vai phải, khó khăn khi xoay trở, kèm tê tay và đau lan lên đầu. Trước đó, do không có thời gian đến bệnh viện, anh đã lựa chọn dịch vụ xoa bóp tại một spa gần nhà. Tuy nhiên, sau 2 ngày thực hiện, tình trạng không những không cải thiện mà còn trở nên nặng hơn.

Tương tự, chị P.Y (33 tuổi, phường Thủ Đức, TP.HCM) cũng đến một cơ sở spa gần nhà massage. Tuy nhiên, sau đó những khu vực được massage bầm tím, cơn đau nhức còn lan khắp lưng. TS.BSCKII. Kiều Xuân Thy, Phó Trưởng Cơ sở 3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết đau cổ vai gáy được ghi nhận phổ biến ở nhân viên văn phòng, tài xế và người thường xuyên duy trì một tư thế trong thời gian dài.

Đây cũng là tình trạng không hiếm gặp ở người làm công việc văn phòng, khi những cơn đau ban đầu thường chỉ thoáng qua nên dễ bị xem là hệ quả bình thường của việc ngồi lâu. Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược

Gần đây, số bệnh nhân đến khám vì đau cổ vai gáy có xu hướng gia tăng, đồng thời bác sĩ cũng ghi nhận nhiều trường hợp gặp biến chứng sau khi massage tại các cơ sở tư nhân. Theo BS Thy, đau cổ vai gáy có thể liên quan đến căng cơ, tổn thương vùng cổ vai, thoái hóa cột sống cổ hoặc thoát vị đĩa đệm. Nếu không được điều trị đúng cách, người bệnh có thể bị hạn chế vận động, tê bì tay chân hoặc tổn thương thần kinh.

Vùng cổ cũng chứa tủy sống và các cấu trúc thần kinh quan trọng. Việc massage với lực quá mạnh, bẻ khớp hoặc dùng dụng cụ tác động trực tiếp lên cột sống có thể gây di lệch cột sống, tổn thương đĩa đệm, chèn ép thần kinh, thậm chí ảnh hưởng đến tủy sống.

Trong khi đó, sau khi nghe quảng cáo ngồi ghế massage xông nhiệt hồng ngoại có nhiều lợi ích cho sức khỏe, một người phụ nữ ở TP.HCM đến cửa hàng trực tiếp trải nghiệm, sau đó phải nhập viện cấp cứu vì bỏng nặng.

ThS.BSCKII. Đinh Phương Đông, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), cho biết bệnh nhân là bà T. (70 tuổi, ngụ TP.HCM), có tiền sử đau nhức xương khớp và tê bì 2 bên chân. Cách nhập viện 4 ngày, bà đến một cơ sở gần nhà để trải nghiệm ghế massage xông nhiệt hồng ngoại. Ngay khi nhiệt nóng tỏa lên, bệnh nhân đã cảm thấy đau rát, nhưng vì tin tưởng vào công dụng giảm đau nhức nên vẫn cố ngồi lại cho đến hết liệu trình 15 phút.

Tại bệnh viện, các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng nhiệt nóng diện tích 100cm2 độ 3 - 4 vùng bẹn phải. Vết bỏng đã gây hoại tử sâu, làm da quanh vết thương viêm tấy lan tỏa. Thời gian điều trị để lành thương cho người phụ nữ kéo dài đến 2 tuần.

Nếu không chú ý vấn đề nhiệt độ khi ngồi ghế massage xông nhiệt hồng ngoại, nguy cơ gặp biến chứng bỏng nặng hoàn toàn có thể xảy ra. Ảnh minh họa: Massage Chair Planet

TS.BSNT. Nguyễn Thị Bích Hồng, Trưởng khoa Khoa Châm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, cho biết: Massage là một trong những phương pháp điều trị đau cơ không dùng thuốc của y học cổ truyền, giúp lưu thông khí huyết, giúp giãn cơ. Thế nhưng, phải có sự thăm khám của bác sĩ và dựa trên các kết quả cận lâm sàng để chuẩn đoán chính xác nguyên nhân gây đau mới đưa ra được phương pháp điều trị hiệu quả.

Bác sĩ Hồng cũng lưu ý, không massage khi bụng đói bởi có thể gây chóng mặt, hạ đường huyết. Nếu cảm thấy đau, tê bì, chóng mặt hoặc buồn nôn khi massage thì hãy dừng lại ngay vì đó có thể là dấu hiệu dây thần kinh đã bị tổn thương. “Điều quan trọng nhất vẫn là đi thăm khác tại các bệnh viện, cơ sở y tế uy tín để tìm ra căn nguyên và có phương pháp điều trị gốc rễ của căn bệnh”, bác sĩ Hồng lưu ý.

Với bệnh lý đau cổ vai gáy, bác sĩ Hồng nhấn mạnh: Không nên ngồi lâu ở một tư thế hoặc cúi đầu quá lâu sẽ gây tổn thương cột sống cổ. Nên để máy tính, điện thoại ở ngang tầm mắt, tránh để cổ phải cúi lâu quá. Ngồi sai tư thế, ngồi không thẳng lưng sẽ làm tăng áp lực phía trước của đĩa đệm và đó là một trong những nguyên nhân gây bệnh lý về đĩa đệm đồng thời làm yếu các khối cơ.

Theo khuyến cáo của WHO, trong vòng 45 phút đến 1 tiếng, nên có sự vận động 5 - 10 phút giúp cải thiện cột sống và sức bền của cơ. Nếu công việc phải ngồi lâu, người dân có thể đeo đai lưng để nâng đỡ cột sống. Thời gian nghỉ trưa thì nên nằm để cơ thể được thư giãn. Nếu có nhu cầu massage, cần chọn cơ sở uy tín, ưu tiên các spa, phòng khám y học cổ truyền hoặc trung tâm vật lý trị liệu có chuyên môn, được cấp phép.