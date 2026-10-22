Mascot nào sẽ lộ diện đầu tiên tại The Masked Singer Vietnam 2026?

Gauci đổi phong cách, gây bất ngờ khi chinh phục tone nữ

Xuất hiện với diện mạo streetwear trẻ trung, Gauci nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trấn Thành, Bích Phương và Đức Phúc đều thừa nhận đây là một trong những mascot khó đoán nhất sau ba mùa chương trình, thậm chí cả ba từng tranh luận hàng giờ mà vẫn chưa có đáp án thống nhất.

Lần đầu gặp Gauci, Hà Nhi phân tích từ phong thái đến ngoại hình. Gợi ý "Sao hạng A" khiến nữ ca sĩ liên tưởng đến Hieuthuhai, nhưng cô vẫn chưa thực sự chắc chắn. Về chuyên môn, Gauci được khen ngợi nhờ sự tiến bộ rõ rệt trong giọng hát, nhất là ở các nốt cao và kỹ thuật head voice. Đức Phúc và Bích Phương đánh giá cao cách chọn bài, cho thấy sự tính toán trong việc phô diễn thế mạnh thanh nhạc. Từng hóa thân thành Miêu quý tộc ở mùa đầu tiên, Hà Nhi đồng cảm với những thử thách Gauci phải đối mặt: đầu mascot nặng, tầm nhìn hạn chế và phải giữ thể lực suốt tiết mục.

Đức Phúc ví giọng hát Dê Du Ký là "báu vật cần bảo tồn"

Trái ngược vẻ bí ẩn của Gauci, Dê Du Ký mang đến không khí gần gũi với lối trò chuyện hài hước, tự nhiên. Mascot còn tự trêu ngoại hình, cho biết cơ bụng sáu múi nay đã "gộp lại thành một múi".

Đáng chú ý, Dê Du Ký tiết lộ đã găp cả 4 cố vấn ngoài đời. Theo Trấn Thành, cách nhả chữ đặc trưng là dấu hiệu khó che giấu và có thể trở thành manh mối quan trọng. Đức Phúc khen chất giọng đẹp, sang, ví đây là giọng hát "cần được bảo tồn", còn Bích Phương ấn tượng với phong thái lịch lãm, lãng mạn và có phần cổ điển. Khả năng Dê Du Ký thử sức với Jazz hoặc Swing ở vòng tiếp theo cũng được dàn cố vấn đặt ra.

Trấn Thành tuyên bố trở thành fan của Báo Berry

Báo Berry gây chú ý ngay từ màn chào sân khi giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mascot chia sẻ niềm yêu thích du lịch và mong muốn dùng giọng hát để kết nối với khán giả Việt Nam. Khi nhắc đến nghệ sĩ yêu thích, Báo Berry gọi tên Tori Kelly ở Mỹ và Hà Nhi ở Việt Nam. Câu "Long time no see" khiến dàn cố vấn nghi vấn về mối liên hệ giữa mascot và nữ khách mời.

Các từ khóa "Anh - Đức - Việt" mở ra nhiều hướng suy luận, nhưng phần trình diễn mới là điểm sáng. Trấn Thành đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc, khả năng lên nốt cao nhẹ nhàng, luyến láy linh hoạt cùng cách xử lý nhịp điệu mang dấu ấn riêng, đến mức tuyên bố trở thành fan của mascot. Bích Phương bất ngờ trước quãng giọng của Báo Berry, còn Hà Nhi đưa ra phỏng đoán ban đầu là Bích Ngọc hoặc Tumi.

Koalaoke đòi tháo mặt nạ khi bị Đức Phúc truy dấu danh tính

Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất tập 4 đến từ Koalaoke. Khi Đức Phúc tỏ ra tự tin với suy đoán của mình, mascot bất ngờ đòi tự tháo mặt nạ, khiến Ngô Kiến Huy và Trấn Thành phải lập tức can ngăn.

Sự tự tin của Đức Phúc có cơ sở. Nam ca sĩ lần lượt kể lại loạt kỷ niệm được cho là liên quan đến Koalaoke: một đêm mưa ở Hà Nội vào tháng 10, buổi tối trên bãi biển Nha Trang năm 2023, tin nhắn hồi tháng 6 năm ngoái, và lần được mời đến phòng khách sạn ăn gỏi gà, xôi chiên năm 2018. Trấn Thành gọi Đức Phúc là "ông hoàng ký ức" và đùa rằng ai định vay tiền nam ca sĩ nên cẩn thận. Hà Nhi cũng trêu Đức Phúc có thể làm biên tập chương trình vì tung quá nhiều manh mối.

Về trình diễn, Trấn Thành khen khả năng nhập vai và biến hóa của Koalaoke, cho thấy sự linh hoạt ở cả sáng tác lẫn biểu diễn, tạo nên không gian âm nhạc giàu cảm xúc. Những gợi ý mới về kiểu tóc và bộ tóc giả tiếp tục được hé lộ, nhưng danh tính Koalaoke vẫn còn bỏ ngỏ.

Bước vào vòng 2, manh mối dồn dập cùng màu giọng biến hóa khiến cuộc đua giải mã ngày càng khó đoán. Khi mỗi mascot đều có dấu ấn riêng, đâu sẽ là cái tên đầu tiên tháo mặt nạ và khép lại hành trình tại chương trình?

Đón xem The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ 2026 lúc 20h00 thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 – Vie Channel, ON – Vie GIẢITRÍ, YouTube VieChannel và VieON.