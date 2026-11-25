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Ngày 25/11, CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 và thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT).

Theo tờ trình, HĐQT Masan đề xuất điều chỉnh mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 từ mức 93.500 - 98.000 tỷ đồng lên 98.000 - 105.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,8% - 7,1% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua hồi tháng 4/2026.

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế được đề xuất nâng từ 7.250 - 7.900 tỷ đồng lên 10.000 - 11.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 37,9% - 45,6% so với kế hoạch ban đầu.

Như vậy, ngay cả ở kịch bản thấp của kế hoạch điều chỉnh, lợi nhuận sau thuế của Masan cũng cao hơn 26,6% so với mức cao nhất trong kế hoạch được thông qua hồi đầu năm.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, HĐQT Masan cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông David Tan Wei Ming do có đơn từ nhiệm.

Đồng thời, tập đoàn đề xuất thay đổi số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 xuống còn 5 thành viên.

Thời hạn để cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Masan là trước 17h ngày 7/12/2026.

Masan nâng kế hoạch kinh doanh năm sau khi đạt kết quả tích cực trong 3 quý đầu năm. Trong quý 3, tập đoàn đạt doanh thu thuần 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 4.552 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với mức 1.866 tỷ đồng của quý 3/2025. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của Masan kể từ sau quý 4/2021, khi doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi đột biến hơn 7.000 tỷ đồng nhờ bán mảng thức ăn chăn nuôi.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của Masan đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 10.325 tỷ đồng, gấp 2,3 lần mức 4.468 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề xuất điều chỉnh, Masan đã hoàn thành 85% mục tiêu doanh thu và 90% mục tiêu lợi nhuận ở mức cao.

Trên thị trường, cổ phiếu MSN kết phiên 25/11 ở giá 68.800 đồng/cp – thấp nhất trong 2 tháng gần đây.