Masan tăng trưởng 52% sau 8 tháng: Động lực mạnh nhưng chất lượng tăng trưởng ra sao?

Doanh thu Masan tăng 52% sau 8 tháng

Tăng trưởng mạnh, nhưng động lực không đồng nhất

Sau 8 tháng năm 2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần 77.023 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.518 tỷ đồng, tăng khoảng 2,2 lần. Đây là những con số cho thấy tốc độ cải thiện kết quả kinh doanh khá rõ.

Tuy nhiên, khi bóc tách cơ cấu, bức tranh không hoàn toàn đồng nhất. Hệ điều hành Tiêu dùng đạt doanh thu 56.123 tỷ đồng, tăng 19%. Trong đó, WinCommerce tăng 27%, Masan Consumer tăng 15%, Masan MEATLife tăng 16% và Phúc Long tăng 25%. Nhiều mảng kinh doanh cốt lõi cùng tăng trưởng cho thấy kết quả của Masan không chỉ dựa vào một đơn vị duy nhất.

Ở chiều ngược lại, Masan High-Tech Materials mới là điểm tạo ra sự đột biến. Doanh thu MSR đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 5.411 tỷ đồng, gấp 6,3 lần. Masan cho biết kết quả được hỗ trợ bởi sản lượng tăng và giá vonfram duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Điều này tạo ra một điểm tích cực nhưng cũng đặt ra giới hạn khi đánh giá mức tăng trưởng 52%. Tăng trưởng của Masan hiện đến từ cả năng lực vận hành của hệ sinh thái tiêu dùng và yếu tố thuận lợi của thị trường vonfram, trong khi hai động lực này có độ bền khác nhau.

Nếu giá vonfram tiếp tục duy trì ở mức thuận lợi, MSR có thể tiếp tục đóng góp đáng kể vào lợi nhuận hợp nhất. Nhưng nếu giá hàng hóa đảo chiều, tốc độ tăng trưởng của MSR khó duy trì như hiện tại. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là Masan tăng trưởng bao nhiêu, mà là bao nhiêu phần trong mức tăng trưởng này có thể lặp lại khi các điều kiện thị trường thay đổi?

Lợi nhuận tăng nhanh, dòng tiền và nợ vẫn là bài toán

Một tín hiệu tích cực là lợi nhuận đang tăng nhanh hơn doanh thu. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.518 tỷ đồng, tăng khoảng 2,2 lần so với cùng kỳ. EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) 6 tháng đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, tăng gần 60%; tỷ lệ nợ ròng/EBITDA 12 tháng giảm từ 2,7 lần cuối năm 2025 xuống 2,4 lần.

Những chỉ số này cho thấy khả năng tạo lợi nhuận được cải thiện và áp lực đòn bẩy đang giảm. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào EBITDA và tỷ lệ nợ ròng/EBITDA thì chưa đủ để đánh giá chất lượng tăng trưởng.

Tổng nợ hợp nhất cuối quý II vẫn ở mức 69.140 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, dòng tiền tự do 12 tháng đạt 9.103 tỷ đồng, giảm 2,2%.

Nói cách khác, tỷ lệ đòn bẩy được cải thiện không đồng nghĩa tổng nợ đã giảm. Khả năng tạo EBITDA tốt hơn đang giúp tỷ lệ nợ ròng/EBITDA đi xuống, nhưng quy mô nợ tuyệt đối vẫn lớn và còn tăng so với cuối năm trước.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Masan cùng lúc mở rộng mạng lưới bán lẻ, đầu tư cho sản xuất và duy trì hoạt động tại mảng vật liệu công nghệ cao. Masan cho biết dòng tiền tự do chịu tác động bởi việc tái đầu tư cho mở rộng WinCommerce và tích trữ quặng vonfram ở mức giá thuận lợi.

Đây có thể là khoản đầu tư phục vụ tăng trưởng, nhưng cũng cho thấy tăng trưởng hiện tại vẫn đòi hỏi doanh nghiệp tiếp tục bỏ vốn. Nếu lợi nhuận tiếp tục tăng nhưng dòng tiền tự do không cải thiện tương ứng, khoảng cách giữa lợi nhuận ghi nhận trên báo cáo và lượng tiền thực sự tạo ra sẽ là biến số cần được theo dõi.

WinCommerce (WCM) là ví dụ. Sau 8 tháng, doanh thu đạt 31.614 tỷ đồng, tăng 27%; chuỗi mở mới ròng 796 cửa hàng, trong đó có 618 minimart tại khu vực nông thôn. Việc mở rộng giúp WCM tăng độ phủ và tạo dư địa tăng doanh thu, nhưng đồng thời kéo theo chi phí đầu tư, nhân sự, logistics và hàng tồn kho.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là WCM mở thêm bao nhiêu cửa hàng mà là mỗi cửa hàng mới tạo ra bao nhiêu lợi nhuận và dòng tiền sau khi tính đủ chi phí vận hành. Nếu doanh thu và khả năng sinh lời cùng cải thiện, việc mở rộng sẽ củng cố nền tảng tăng trưởng. Ngược lại, nếu quy mô tăng nhanh hơn hiệu quả từng điểm bán, WCM có thể tiếp tục sử dụng đáng kể nguồn lực tài chính trong giai đoạn mở rộng.

Ba biến số sẽ quyết định phần còn lại trong năm của Masan

Từ kết quả 8 tháng, ba biến số sẽ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng tăng trưởng của Masan trong những tháng cuối năm.

Đầu tiên là giá vonfram: Đây là động lực quan trọng giúp MSR tăng trưởng đột biến, nhưng cũng khiến kết quả hợp nhất nhạy cảm hơn với chu kỳ hàng hóa. Nếu giá duy trì thuận lợi, MSR tiếp tục hỗ trợ đáng kể cho lợi nhuận; nếu điều kiện thị trường thay đổi, tốc độ tăng trưởng của mảng này sẽ khó giữ nguyên.

Thứ hai là hiệu quả của việc mở rộng WinCommerce: WCM đang tăng trưởng nhanh cả về doanh thu và số lượng cửa hàng, nhưng quy mô chỉ thực sự tạo thêm giá trị nếu hiệu quả kinh doanh và dòng tiền cải thiện cùng tốc độ.

Thứ ba là khả năng chuyển lợi nhuận thành tiền: Net debt/EBITDA giảm là tín hiệu tích cực, nhưng tổng nợ vẫn tăng và dòng tiền tự do 12 tháng giảm nhẹ. Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với mục tiêu tiếp tục giảm đòn bẩy của Masan.

Trong khi đó, Masan Consumer đang duy trì tăng trưởng doanh thu 15% sau 8 tháng. Đây là phần có ý nghĩa nền tảng hơn đối với hệ sinh thái tiêu dùng, nhưng tăng trưởng doanh thu cũng cần được đặt cạnh khả năng bảo vệ biên lợi nhuận khi doanh nghiệp phải cân đối chi phí nguyên liệu, logistics, marketing và mở rộng thị trường.

Nhìn tổng thể, kết quả 8 tháng cho thấy Masan đang có một năm kinh doanh tích cực: doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận tăng nhanh và tỷ lệ đòn bẩy cải thiện. Nhưng không phải mọi động lực tăng trưởng đều có cùng mức độ bền vững.

Một phần đáng kể mức tăng trưởng đến từ MSR trong điều kiện giá vonfram thuận lợi; tổng nợ vẫn ở mức cao và tăng so với cuối năm trước; trong khi dòng tiền tự do chưa tăng tương ứng. Vì vậy, thước đo của những tháng cuối năm không chỉ là Masan có đạt hay vượt kế hoạch hay không, mà là doanh nghiệp có thể duy trì tốc độ tăng trưởng mà không phải đánh đổi quá nhiều dòng tiền, nợ và hiệu quả sử dụng vốn hay không. Đó mới là phần cần được kiểm chứng phía sau một năm tăng trưởng mạnh.