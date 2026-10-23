Masan tăng tốc lợi nhuận, thu về hơn 10.300 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026, với lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, quy mô hàng tồn kho và nợ ngắn hạn cũng gia tăng đáng kể so với đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.981 tỷ đồng, tăng gần 75% so với mức 21.163 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng từ 14.722 tỷ đồng lên 26.560 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt 10.420 tỷ đồng, tăng khoảng 62% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 623 tỷ đồng, giảm so với mức 829 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm từ 2.041 tỷ đồng xuống 1.696 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng từ 3.356 tỷ đồng lên 4.611 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 1.048 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Masan đạt 10.325 tỷ đồng, tăng khoảng 131% so với mức 4.468 tỷ đồng cùng kỳ năm trước (Ảnh: MSN).

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Masan ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 5.122 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 2.135 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý III/2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Masan đạt 4.551 tỷ đồng, so với 1.865 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Masan đạt doanh thu thuần 89.118 tỷ đồng, tăng khoảng 53% so với mức 58.375 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.325 tỷ đồng, tăng khoảng 131% so với mức 4.468 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Masan đạt 150.223 tỷ đồng, tăng gần 22.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tương ứng mức tăng khoảng 17%.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 47.814 tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng từ 10.781 tỷ đồng lên 17.467 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 62%. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng từ 3.057 tỷ đồng lên 5.721 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền tại cuối tháng 9 đạt 8.626 tỷ đồng, giảm so với mức 12.128 tỷ đồng đầu năm. Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 7.934 tỷ đồng lên 12.641 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giá trị chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gia tăng.

Tài sản dài hạn đạt 102.409 tỷ đồng, tăng so với mức 92.093 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn đạt 53.217 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào công ty liên kết chiếm 41.223 tỷ đồng, trong khi tài sản cố định đạt 35.231 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Masang ghi nhận 96.592 tỷ đồng, tăng so với mức 83.243 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 40.257 tỷ đồng lên 59.105 tỷ đồng; vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 24.330 tỷ đồng lên 35.919 tỷ đồng.

Ngược lại, vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 39.905 tỷ đồng xuống 33.736 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 53.630 tỷ đồng, tăng so với mức 45.078 tỷ đồng đầu năm, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 22.589 tỷ đồng.