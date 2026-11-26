CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 và thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT). Thời hạn nhận phiếu biểu quyết trước 17h ngày 7/12/2026.

Theo phương án đã được HĐQT thông qua, Masan dự kiến nâng mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 từ 93.500–98.000 tỷ đồng lên 98.000–105.000 tỷ đồng.

Đối với lợi nhuận sau thuế hợp nhất, chỉ tiêu được đề xuất điều chỉnh từ 7.250–7.900 tỷ đồng lên 10.000–11.500 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 38–46% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua hồi tháng 4.

Nguồn: Masan

Việc lấy ý kiến cổ đông về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh được thực hiện cùng ngày Masan công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 100.810 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 11.617 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 177%.

So với kế hoạch mới được đề xuất, doanh thu thuần 10 tháng đạt khoảng 96% chỉ tiêu cao nhất, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã vượt khoảng 1% mục tiêu đề ra.

Bên cạnh nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, HĐQT Masan cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông David Tan Wei Ming theo đơn từ nhiệm đã gửi trước đó.

Đồng thời, công ty đề xuất giảm số lượng thành viên HĐQT từ 6 xuống còn 5 người trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029.

Trước khi có đề xuất miễn nhiệm ông David Tan Wei Ming, HĐQT Masan gồm 6 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Đăng Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Hoàng Yến và bà Nguyễn Thị Thu Hà là thành viên không điều hành; ông Nguyễn Thành Nam là thành viên điều hành. Hai thành viên độc lập gồm ông David Tan Wei Ming và ông Nguyễn Đoan Hùng.