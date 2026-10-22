Masan lãi hơn 10.300 tỷ đồng sau 9 tháng, cao gấp 1,5 lần lợi nhuận cả năm 2025

WinMart cung ứng hàng hóa đa dạng, giá cả ổn định.

Theo đó, MSN ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) quý III/2026 đạt 4.552 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ; sau 9 tháng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI) đạt 3.671 tỷ đồng, tăng 3,0 lần.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, NPAT Pre-MI và NPAT Post-MI lần lượt đạt 10.325 tỷ đồng và 8.042 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,3 lần và 3,1 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, NPAT Pre-MI trong 9 tháng đã vượt kế hoạch cơ sở năm 2026 sau điều chỉnh (10.000 tỷ đồng) và cao gấp khoảng 1,5 lần lợi nhuận cả năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh thu thuần quý III năm 2026 của MSN đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ, nhờ các nền tảng thuộc Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS) duy trì tăng trưởng hai chữ số và MSR ghi nhận mức đóng góp tăng mạnh nhờ giá APT thực tế tăng cao. Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong quý III năm 2026, doanh thu cOS đạt 22.656 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 3.640 tỷ đồng, tăng 18,1%. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 12 tháng gần nhất đạt khoảng 21%.

Đóng góp cho tăng trưởng chung của Masan phải kể đến các công ty thành viên như: Masan Consumer (MCH) ghi nhận doanh thu quý III đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng nhanh nhất trong ba năm qua và tiếp tục tăng tốc so với mức 14,2% của quý II.

Dây chuyền sản xuất thịt ủ mát chuẩn Âu tại tổ hợp chế biến thịt MEATDeli tại Hà Nam.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của MCH tăng 14,6%, nằm ở ngưỡng cao trong kế hoạch tăng trưởng năm 2026 nhờ vào cao cấp hóa sản phẩm, gia tăng thị phần và các động lực tăng trưởng mới (kinh doanh quốc tế và ngành HPC).

Trong khi đó, doanh thu từ mảng thịt chế biến từ Masan MEATLife (MML) trong quý III tăng khoảng 34% so với cùng kỳ, hiện đóng góp khoảng 40% tổng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp của thịt chế biến cao gấp khoảng hai lần so với thịt tươi, trong khi các sản phẩm đổi mới sáng tạo đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng của ngành hàng này.

Tổng doanh thu quý III của MML đạt 2.646 tỷ đồng, tăng 11,0% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 98 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận ròng 3,7%, so với 4,2% cùng kỳ năm trước.

Kết quả này là nhờ MML gia tăng đầu tư cho hoạt động marketing và hỗ trợ bán hàng nhằm phát triển các thương hiệu chủ lực cũng như các sản phẩm mới ra mắt trong quý. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 436 tỷ đồng, vượt mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 là 300 tỷ đồng.

Ở nền tảng bán lẻ, WinCommerce (WCM) ghi nhận doanh thu quý III đạt 12.775 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) tăng 86%, đạt 325 tỷ đồng.

Phúc Long hướng tới mở mới 40-50 cửa hàng trong năm nay.

Kết quả này được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL), mở rộng mạng lưới có lợi nhuận và hiệu quả từ đòn bẩy hoạt động. Cụ thể, WCM mở mới ròng 345 cửa hàng trong quý III, nâng tổng số cửa hàng trên toàn hệ thống lên 5.486 điểm bán. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp mở mới ròng 894 cửa hàng, duy trì tiến độ thực hiện mục tiêu mở mới 1.000–1.500 cửa hàng trong cả năm. Doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) tăng 7,0% trong quý III và 11,4% lũy kế 9 tháng.

Bên cạnh đó, Phúc Long Heritage (PLH) ghi nhận doanh thu quý III đạt 589 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng từ kênh giao hàng, hiệu suất cửa hàng được cải thiện và chiến lược mở rộng mạng lưới có chọn lọc.

Đáng chú ý, Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận doanh thu quý III đạt 14.557 tỷ đồng, tăng gấp 7,1 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.148 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 5 tỷ đồng trong quý III/2025. Có được kết quả này là do sản lượng gia tăng và hoạt động vận hành được tối ưu hóa đã giúp doanh nghiệp tận dụng môi trường giá vonfram thuận lợi để thúc đẩy lợi nhuận.

Cụ thể, giá APT bình quân trong quý III đạt 3.129 USD/mtu, giảm khoảng 4% so với quý II nhưng vẫn cao gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng vonfram (tính theo hàm lượng vonfram thực tế trong sản phẩm) đạt 1.786 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ, nhờ lượng tinh quặng thu mua từ các nhà cung cấp bên ngoài tăng 78%. Đồng thời, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 35% so với cùng kỳ.

MSR tiếp tục mở rộng nguồn tài nguyên để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

Sau khi chi trả cổ tức đợt đầu tiên ở mức 1.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 1.105 tỷ đồng, vào tháng 9/2026, ngày 19/10/2026, cổ đông MSR đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt hai ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 5.500 tỷ đồng. Theo đó, tổng cổ tức tiền mặt năm 2026 dự kiến đạt 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 100% lợi nhuận sau thuế năm 2026, với tỷ lệ chi trả như nhau cho tất cả cổ đông.

Từ năm 2027, MSR định hướng chi trả cổ tức hàng năm không thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế. Sau khi hoàn tất các khoản chi trả này, MSR dự kiến tỷ lệ Nợ vay ròng/EBITDA vào cuối năm 2026 ở mức khoảng 1,4 lần.

Mới đây, ngày 1/10/2026, The Elmet Group Co. - doanh nghiệp Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược, đồng thời là khách hàng của MSR trong hơn 12 năm qua, đã hoàn tất giao dịch đầu tư vào MSR.

Đây là giao dịch đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Cổ đông Chiến lược của MSR, được phê duyệt ngày 24/9/2026. Chương trình tạo điều kiện để các đối tác dài hạn và nhà đầu tư tổ chức trở thành cổ đông MSR trước khi doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).