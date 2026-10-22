Masan lãi hơn 10.300 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo đó, công bố của Masan ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh, vượt kế hoạch cơ sở cả năm 2026. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) quý III/2026 đạt 4.552 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI) đạt 3.671 tỷ đồng, tăng 3,0 lần. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, NPAT Pre-MI và NPAT Post-MI lần lượt đạt 10.325 tỷ đồng và 8.042 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,3 lần và 3,1 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, NPAT Pre-MI trong 9 tháng đã vượt kế hoạch cơ sở năm 2026 sau điều chỉnh (10.000 tỷ đồng) và cao gấp khoảng 1,5 lần lợi nhuận cả năm 2025.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng của Masan nhờ các lĩnh vực đều tăng tốc

Riêng doanh thu thuần Quý 3/2026 đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ, nhờ các nền tảng thuộc Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS) duy trì tăng trưởng hai chữ số và MSR ghi nhận mức đóng góp tăng mạnh nhờ giá APT thực tế tăng cao. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ.

Đáng lưu ýEBITDA 9 tháng đạt khoảng 19.500 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ Nợ vay ròng/EBITDA của Tập đoàn giảm từ 2,4 lần trong quý II xuống còn 2,0 lần trong quý III.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng của Masan nhờ các lĩnh vực đều tăng tốc. Trong đó, lũy kế 9 tháng có doanh thu tăng 14,6%, nằm ở ngưỡng cao trong kế hoạch tăng trưởng năm 2026 nhờ vào cao cấp hóa sản phẩm, gia tăng thị phần và các động lực tăng trưởng mới; Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng 14,1% so với cùng kỳ, dù chi phí logistics tăng từ 3,3% lên 4,0% doanh thu.

Riêng với MSR (Masan High-Tech Materials) ghi nhận doanh thu Quý 3 đạt 14.557 tỷ đồng, tăng gấp 7,1 lần so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục tạo lợi nhuận, gia tăng dòng tiền cho cổ đông và đón cổ đông chiến lược đầu tiên.

Đặc biệt, sau khi chi trả cổ tức đợt đầu tiên ở mức 1.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 1.105 tỷ đồng, vào tháng 9/2026, ngày 19/10/2026, cổ đông MSR đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt hai ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 5.500 tỷ đồng. Theo đó, tổng cổ tức tiền mặt năm 2026 dự kiến đạt 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 100% lợi nhuận sau thuế năm 2026, với tỷ lệ chi trả như nhau cho tất cả cổ đông.

Từ năm 2027, MSR định hướng chi trả cổ tức hàng năm không thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế. Sau khi hoàn tất các khoản chi trả này, MSR dự kiến tỷ lệ Nợ vay ròng/EBITDA vào cuối năm 2026 ở mức khoảng 1,4 lần.