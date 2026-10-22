Masan lãi đậm nhất 5 năm qua

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.552 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ quý IV/2021.

Sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.671 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Masan đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 53%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 10.325 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 8.042 tỷ đồng, gấp 3,1 lần.

Với kết quả trên, Masan đã vượt kế hoạch lợi nhuận cơ sở cả năm 2026 sau điều chỉnh là 10.000 tỷ đồng chỉ sau 9 tháng. Quy mô lợi nhuận trước lợi ích cổ đông thiểu số cũng cao gấp khoảng 1,5 lần kết quả cả năm 2025.

Cùng với đà tăng trưởng lợi nhuận, tình hình tài chính của tập đoàn ghi nhận cải thiện. EBITDA 9 tháng đạt khoảng 19.500 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ vay ròng trên EBITDA giảm từ 2,4 lần vào cuối quý II xuống còn 2 lần tại cuối quý III.

Mảng vonfram mang về hơn 2.100 tỷ đồng lợi nhuận

Một trong những động lực đóng góp vào kết quả kinh doanh của Masan trong quý vừa qua là CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản và vật liệu công nghệ cao.

Trong quý III, MSR ghi nhận doanh thu 14.557 tỷ đồng, gấp 7,1 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 29% so với quý II và cao hơn đáng kể mức 5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh giá vonfram thế giới duy trì ở mức cao do nguồn cung thắt chặt.

Theo Masan, giá APT bình quân quý III đạt 3.129 USD/mtu, giảm khoảng 4% so với quý trước nhưng vẫn cao gấp gần 6 lần cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh yếu tố giá bán, sản lượng vonfram chứa trong các sản phẩm đầu ra của MSR đạt 1.786 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ. Lượng tinh quặng thu mua từ các nhà cung cấp bên ngoài tăng 78%, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 35%.

Đáng chú ý, sau khi chi trả cổ tức tiền mặt đợt đầu tiên ở mức 1.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 1.105 tỷ đồng vào tháng 9, cổ đông MSR ngày 19/10 đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt hai ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 5.500 tỷ đồng.

Như vậy, tổng mức cổ tức tiền mặt dự kiến trong năm 2026 của MSR đạt 6.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp cũng định hướng duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm không thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế từ năm 2027.

Trước đó, ngày 1/10, The Elmet Group Co., doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực hợp kim vonfram và khoáng sản chiến lược, đã hoàn tất giao dịch đầu tư vào MSR, trở thành đối tác đầu tiên tham gia chương trình cổ đông chiến lược của doanh nghiệp.

Ngoài MSR, khoản đầu tư vào Techcombank cũng đóng góp 1.410 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết cho Masan trong quý III, tăng 14% so với cùng kỳ.

WinMart mở thêm gần 900 cửa hàng từ đầu năm

Ở lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ, Masan cho biết hệ sinh thái kinh doanh tiêu dùng của tập đoàn ghi nhận doanh thu 22.656 tỷ đồng trong quý III, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.640 tỷ đồng, tăng 18%.

Trong đó, CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (HoSE: MCH) đạt doanh thu 8.743 tỷ đồng, tăng 16%, ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của doanh nghiệp tăng 14% so với cùng kỳ, dù chi phí logistics tăng từ 3,3% lên 4% doanh thu.

Đối với mảng bán lẻ, WinCommerce - đơn vị vận hành hệ thống WinMart và WinMart+ - ghi nhận doanh thu quý III đạt 12.775 tỷ đồng, tăng 21 % so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 325 tỷ đồng, tăng 86%.

Biên lợi nhuận ròng của WinCommerce cải thiện lên 2,5%, so với mức 1,6% cùng kỳ năm trước và 1,2% trong quý II/2026.

Trong quý III, doanh nghiệp mở mới ròng 345 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán trên toàn quốc lên 5.486 cửa hàng. Tính từ đầu năm, WinCommerce đã mở mới ròng 894 cửa hàng, tiến gần mục tiêu mở thêm 1.000-1.500 cửa hàng trong năm 2026.

Bên cạnh mở rộng mạng lưới, doanh thu trên cùng cửa hàng của WinCommerce tăng 7% trong quý III và hơn 11% sau 9 tháng. Riêng kênh siêu thị ghi nhận mức tăng gần 13%, còn mô hình cửa hàng quy mô nhỏ tăng 5%.

Ở lĩnh vực thực phẩm, Masan MEATLife (UPCoM: MML) đạt doanh thu quý III là 2.646 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 98 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của doanh nghiệp đạt 436 tỷ đồng, vượt mức cao nhất trong kế hoạch cả năm là 300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu thịt chế biến tăng khoảng 34% trong quý III, chiếm khoảng 40% tổng doanh thu của Masan MEATLife. Đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận gộp cao gấp khoảng 2 lần so với thịt tươi.

Trong khi đó, chuỗi Phúc Long ghi nhận doanh thu 589 tỷ đồng, tăng 14%. Doanh nghiệp mở mới 26 cửa hàng tiêu chuẩn trong quý III, nâng tổng số cửa hàng độc lập trên toàn quốc lên 239 điểm bán, chưa bao gồm các kiosk trong hệ thống WinCommerce.

Về định hướng thời gian tới, Masan cho biết đang chuyển trọng tâm từ giai đoạn đầu tư mở rộng sang đơn giản hóa cơ cấu sở hữu, giảm nợ vay tại công ty mẹ và hướng tới hoàn trả vốn cho cổ đông trong trung hạn.

Trong tháng 10, tập đoàn dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Masan Consumer từ khoảng 69,4% lên 74,9%. Song song đó, Masan Consumer hướng tới nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng lên khoảng 25%.

Nguồn vốn phục vụ giao dịch dự kiến đến từ lượng tiền sẵn có, cổ tức của các công ty thành viên và nguồn thu từ chương trình thu hút cổ đông chiến lược tại MSR.