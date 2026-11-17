Gia tăng sản lượng khai thác và năng lực chế biến tại mỏ Núi Pháo

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần Masan High Tech Materials (MSR, mã chứng khoán: MSR) ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.687 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số đạt 4.350 tỷ đồng. Kết quả tài chính tích cực này phần lớn được hỗ trợ từ xu hướng tăng giá mạnh của mặt hàng vonfram trên thị trường thế giới. Tại hội nghị nhà đầu tư quý 3, Tổng Giám đốc Michael H. Nguyen khẳng định doanh nghiệp vẫn có thể đạt mức doanh thu và lợi nhuận năm 2027 cao hơn năm 2026, ngay cả khi giá vonfram điều chỉnh giảm một phần ba.

Cơ sở cho kịch bản tài chính này xuất phát từ kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất tại mỏ Núi Pháo thuộc tỉnh Thái Nguyên. Khu vực khai thác mở rộng dự kiến bắt đầu đóng góp sản lượng từ năm 2027 và sẽ tiếp tục gia tăng trong các năm tiếp theo. Theo đánh giá của ban lãnh đạo, nguồn nguyên liệu tự khai thác mang lại biên lợi nhuận tốt hơn so với việc thu mua từ các mỏ khác trên thế giới. Việc gia tăng tỷ trọng nguyên liệu nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động giá bán. Đi kèm với hoạt động khai thác, công ty cũng tiến hành nâng cấp công suất hệ thống chế biến hiện hữu tại Thái Nguyên để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu quốc tế.

Ký kết hợp đồng thương mại dài hạn với các đối tác quốc tế

Cùng với việc tối ưu hóa chuỗi sản xuất nội bộ, doanh nghiệp cũng thiết lập các hợp đồng thương mại dài hạn để bảo đảm sự ổn định cho dòng tiền. Vào tháng 10 năm 2026, đối tác Elmet từ Mỹ đã chính thức trở thành cổ đông của công ty sau hơn 12 năm hợp tác. Hai bên ký kết hợp đồng chế biến vonfram kéo dài 8 năm với khối lượng cam kết khoảng 1.250 tấn mỗi năm. Thỏa thuận dài hạn này tạo cơ sở vững chắc để doanh nghiệp hoạch định sản lượng và bảo vệ biên lợi nhuận trước các rủi ro biến động giá nguyên liệu.

Tiếp đó vào tháng 11 năm 2026, Tập đoàn Masan và Sojitz Corporation từ Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Theo kế hoạch, Sojitz sẽ mua lại 5% cổ phần của công ty, đồng thời mở ra các thỏa thuận thương mại dài hạn để tiêu thụ sản phẩm vonfram và fluorspar tại thị trường Nhật Bản. Mạng lưới khách hàng của Sojitz sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với các nhà sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn, ô tô và hàng không vũ trụ. Các hợp đồng bán hàng dài hạn với đối tác Mỹ và Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để công ty duy trì đà tăng trưởng doanh thu ổn định trong dài hạn.