Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 5 người để chuẩn bị chuyển niêm yết sang sàn HoSE

Công ty cổ phần Masan High Tech Materials vừa ban hành thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 1/12/2026, với tỷ lệ thực hiện 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết. Thời gian triển khai lấy ý kiến dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027 và có thể thực hiện thành một hoặc nhiều đợt.

Trong đợt lấy ý kiến lần này, Masan High Tech Materials trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 4 người lên 5 người. Doanh nghiệp đồng thời tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 theo danh sách đề cử do Hội đồng quản trị đệ trình theo quy định, cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo thông tin từ Masan High Tech Materials, việc nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bước tăng cường công tác quản trị công ty, chuẩn bị trực tiếp cho kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu MSR lên sàn HoSE theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua.

Cùng với kế hoạch mở rộng Hội đồng quản trị, ban điều hành cấp cao của doanh nghiệp trước đó cũng ghi nhận sự thay đổi nhân sự quan trọng. Cụ thể, kể từ ngày 21/10/2026, ông Michael Hung Nguyen đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Masan High Tech Materials thay cho ông Michael Richard Lister Glover, với thời hạn bổ nhiệm kéo dài 5 năm.

Lợi nhuận bán niên năm 2026 vượt 2.202 tỷ đồng, tạm ứng cổ tức tiền mặt gần 1.105 tỷ đồng

Về chính sách phân phối lợi nhuận cho cổ đông, căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 91/2026 ban hành ngày 7/9/2026, Masan High Tech Materials trước đó đã chi gần 1.105 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Masan High Tech Materials ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 11.131 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 2.202 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Masan High Tech Materials xây dựng kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần dao động từ 16.000 tỷ đồng đến 20.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến trong khoảng 1.700 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, doanh nghiệp đã vượt mục tiêu lợi nhuận ở kịch bản thấp và hoàn thành hơn 88% chỉ tiêu lợi nhuận ở kịch bản cao.

Trên bảng cân đối kế toán tính đến thời điểm ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của Masan High Tech Materials đạt gần 36.889 tỷ đồng, tăng 39,4% so với đầu năm. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 57,6% so với đầu năm, lên mức gần 22.505 tỷ đồng.