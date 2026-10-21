Masan High Tech Materials (MSR) chuẩn bị chi 2.210 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận bán niên vượt kế hoạch

Chi hàng ngàn tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt hai năm 2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng đợt một của kỳ cổ tức lần hai năm 2026 đối với cổ đông của Công ty Cổ phần Masan High Tech Materials (mã chứng khoán MSR). Cụ thể, ngày 2 tháng 11 năm 2026 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông. Tỷ lệ chi trả được ấn định ở mức 20% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng.

Với quy mô hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ban lãnh đạo Masan High Tech Materials dự kiến phải giải ngân khoảng 2.210 tỷ đồng cho đợt phân phối lợi nhuận này. Thời gian thanh toán tiền cổ tức cho các cổ đông dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2026. Trước đợt chi trả này, doanh nghiệp đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được thông qua phương án phân phối lợi nhuận đợt hai năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 50%, tương ứng tổng giá trị giải ngân khoảng 5.500 tỷ đồng.

Vào ngày 24 tháng 9 năm 2026, công ty cũng đã hoàn tất việc chi trả gần 1.105 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt một năm 2026 với tỷ lệ 10%. Tổng hợp cả hai đợt phân phối theo kế hoạch đã được phê duyệt, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm 2026 của Masan High Tech Materials đạt mức 60%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được tổng cộng 6.000 đồng. Quy mô toàn bộ chương trình chi trả cổ tức này có giá trị xấp xỉ 6.600 tỷ đồng.

Lợi nhuận bán niên bứt phá vượt kế hoạch cả năm

Bức tranh tài chính của Masan High Tech Materials ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong nửa đầu năm 2026. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt gần 11.131 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự mở rộng quy mô doanh thu kéo theo lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ, ghi nhận mức hơn 2.202 tỷ đồng.

Trong năm tài chính 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần dao động từ 16.000 tỷ đồng đến 20.300 tỷ đồng, cùng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế nằm trong khoảng 1.700 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng. Đối chiếu với các chỉ tiêu kinh doanh này, chỉ sau sáu tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 69,6% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 129,5% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tính ở mức tối thiểu.

Quy mô tổng tài sản của công ty tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 đạt mức gần 36.889 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 39,4% so với thời điểm đầu năm. Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng phình to thêm 57,6%, đạt mức gần 22.505 tỷ đồng. Dù sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, kết quả kinh doanh khởi sắc đã tạo ra lượng tiền mặt dồi dào để doanh nghiệp thực hiện các đợt chi trả cổ tức quy mô hàng ngàn tỷ đồng cho cổ đông.